¿Rihanna EN PELIGRO? Arrestan a mujer que disparó a la casa de la cantante de “Diamonds”

¡AL MOMENTO! de acuerdo con algunos informes se ha revelado que hoy domingo 8 de marzo una mujer fue arrestada luego de disparar a la casa de Rihanna. De acuerdo con TMZ, la cantante sí estaba en su domicilio en el momento del ataque armado, pero, afortunadamente se encuentra a salvo y fuera de peligro.

Los primeros informes indican que, esta mujer no identificada llegó a la residencia de Rihanna ubicada en Beverly Crest alrededor de las 13:21 horas, en la vivienda que se encuentra ubicada en la cuadra 9500 de Heather Road.

EN UNOS MOMENTOS MÁS INFORMACIÓN…