¿Rihanna EN PELIGRO? Arrestan a mujer que disparó a la casa de la cantante de “Diamonds”
La casa de Rihana fue baleada por una mujer que ya fue arrestada, sin embargo, algunos de sus fanáticos se preguntan su la cantante de “Diamonds” estuvo en peligro
¡AL MOMENTO! de acuerdo con algunos informes se ha revelado que hoy domingo 8 de marzo una mujer fue arrestada luego de disparar a la casa de Rihanna. De acuerdo con TMZ, la cantante sí estaba en su domicilio en el momento del ataque armado, pero, afortunadamente se encuentra a salvo y fuera de peligro.
Los primeros informes indican que, esta mujer no identificada llegó a la residencia de Rihanna ubicada en Beverly Crest alrededor de las 13:21 horas, en la vivienda que se encuentra ubicada en la cuadra 9500 de Heather Road.
EN UNOS MOMENTOS MÁS INFORMACIÓN…