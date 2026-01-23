José Madero en el Estadio GNP de la CDMX: Posible setlist, horarios, rutas y TODO lo que debes de saber sobre este imperdible concierto

Este sábado 24 de enero José Madero estará ofreciendo uno de sus conciertos más importantes de toda su carrera, pues al artista regiomontano estará cerrando su gira ‘Érase Una Bestia’ en el Estadio GNP de la Ciudad de México en lo que muchos de sus fans han considerado una fecha histórica.

Tras el lanzamiento de su último disco ‘Slavajero’ (2024), José Madero se reafirmó como uno de los artistas mexicanos más grandes de la actualidad, incluso siendo uno de las últimas del rock en nuestro país con la capacidad de llegar a tantas personas, parte de ello generó su gira actual “Érase Una Bestia” con la que ha ofrecido algunos de sus shows más grandes siendo incluso que ha llegado con toda una experiencia inmersiva de lo que es este mundo.

¿Cuál será el setlist de José Madero en el Estadio GNP?

Si bien, este es el cierre de gira, se esperan algunas sorpresas que hagan cerrar con broche de oro esta etapa de Pepe que ciertamente ha marcado de gran manera su carrera artística, donde podríamos escuchar el siguiente repertorio.



Hablemos del campo

Cantar de gesta

Final Ruin

Gardenias '87

La herida

Lo sobrenatural

Suspira sobre mí

La petite mort

Rayo de luz

Lamentable

Documentales

Día de mayo

Violencia

Plural siendo singular

Sin ampersand

Cum laude

Codependientes

Padre nuestro

Noche de brujas

Invócame

Ojalá

Nuestra aflicción

Nueva Inglaterra

Vidrio por doquier

Let's All Go to the Lobby

Campeones del mundo

Rey ahogado

Teoremas, etc

¿A poco no?

Soy el diluvio

Sinmigo

Cerraron Chipinque

MCMLXXX

Narcisista por excelencia

Abril

Dafne

Horarios del concierto de José Madero en CDMX:

Si bien, se espera que el show inicie en punto de las 9:00 de la noche, las puertas por lo regular se abren algunas horas antes, lo cuál te será de suma importancia si vivirás del concierto en la zona de General A o B.

Las puertas abrirán cerca de las 5:30, con el fin de que puedas localizar una buena zona o en su defecto, para que llegues listo a la hora del concierto si es que no te interesa mucho estar en los lugares más cercanos al escenario.

¿Cómo llegar al Estadio GNP en transporte público?

El Estadio GNP se encuentra en la alcaldía Iztacalco justamente sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, siendo esta una zona de la CDMX que llega a ser bastante concurrida, por lo que te recomendaremos rutas alternas para que llegues sin contratiempos.



Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.



Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro. Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.



Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando. Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.

Por otro lado, si tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.