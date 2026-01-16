Érase Una Bestia: TODO lo que debes de saber sobre la Pop Up de José Madero que habrá en su concierto en el Estadio GNP

Al igual que tú nosotros tampoco podemos con la emoción del próximo concierto de José Madero en el Estadio GNP de la Ciudad de México, como parte de "Érase Una Bestia" track que se desprende de su último trabajo de estudio ‘Sarajevo’ de 2024 con el cuál demostró por qué es uno de los artistas mexicanos más grandes de los últimos años.

El artista regiomontano ha preparado para su público de la CDMX una experiencia única, donde además del concierto masivo que dará ha traído a la capital una Pop Up Experience que te hará vivir la experiencia de su arte de una manera inmersiva.

¿Dónde está la Pop Up de José Madero?

Esta Pop Up Experience estará disponible en el Estadio GNP frente al Acceso B, al cuál podrás llegar por Acceso Norte y Sur el día del imperdible concierto con el cuál cerrará su gira para dar inicio a una nueva era musical.

La experiencia de este espacio llegará con una alfombra negra, memorabilia y distintos sets como el que los fans disfrutaron en las anteriores aventuras de su gira ‘Sarajevo’ en los shows previos realizados en Guadalajara, (Ciudad de México) y Monterrey, la cuál llegará renovada al mítico Estadio GNP con detalles de su vida profesional y con un gran valor sentimental del artista.

¿Cuándo es el concierto de José Madero?

‘Pepe’ Madero llegará con sus mejores éxitos este próximo sábado 24 de enero con lo que pondrá fin a su gira y además marcará el inicio de su nueva etapa como artista, siendo este su primer show masivo del 2026 y habiendo lanzado en streaming su compilado ‘Canciones Míseras’.

Es importante que sepas que se espera que el concierto de José Madero iniciará en punto de las 9:00 de la noche, para que tengas buen tiempo de planificar tu visita a la Pop Up que pondrá fin a este ciclo único, por lo que si aún no has comprado boletos, estas a tiempo de correr por las últimas entradas, mismas que se encuentran disponibles a través de taquillas autorizadas de TicketMaster y en la app o sitio web oficiales.

