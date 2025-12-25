¡Navidad musical! ¿Qué conciertos gratis habrá HOY 25 de diciembre en el Zócalo?

Este mes de diciembre, el centro de la Ciudad de México se verá adornado por el Festival Luces de Invierno, mismo que llevará música a la plancha del Zócalo y demás actividades culturales que todo mundo querrá disfrutar en estas fiestas.

Si bien, durante estas semanas la música se apoderará de la CDMX, te dejaremos los eventos que habrán este 25 de diciembre con el fin de que planifiques bien tus días libres y pases grandes momentos con familia, amigos o ¿Por qué no?, en pareja.

¿Qué conciertos habrá en el Zócalo este 25 de diciembre?

Durante este Festival Luces de Invierno 2025 se ha confirmado que serán varios los eventos que se den cita en la Plaza Tenochtitlán (como también se le conoce al Zócalo), por lo que es importante que tomes nota para que no te pierdas ninguno.



Jack Distortion - 3:00 pm

Mosaico Sonidero - 4:00 pm

Ecos Tropicales - 5:00 pm

Los Mulatos de Pepe Arévalo - 6:00 pm

Danzonera Isora Club - 7:15 pm

Danzonera Urban - 8:30 pm

¿Qué más actividades se podrán hacer durante este día?

Si lo tuyo no es la música, se informó que como medida para descentralizar las actividades, las siguientes alcaldías también tendrán su propio festival, en el que contarán con alumbrados y demás actividades como:

Pastorelas

Iluminación de árboles de navidad

Esculturas lumínicas de motivos navideños y de juguetes mexicanos

El túnel de Luz Monumental más grande de México

Colocación del Nacimiento “Monumental”

Venta de artesanías

¿Hasta cuándo estará el Festival Luces de Invierno en CDMX?

Si bien, será una de las festividades más destacadas de la ciudad, este evento junto con sus actividades llegarán a su fin el sábado 6 de enero, siendo este el último día donde podrás disfrutar de estas grandes exhibiciones, mismas que tendrán varias sedes, como:

