¡Oficial! Confirman DOS conciertos más de Harry Styles en México tras la alta demanda e inician preventa

Estos últimos dos días del 27 y 28 de enero se han llevado a cabo las preventas para los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP de la Ciudad de México y aunque todo era música y diversión, muchas de las entradas se han agotado sin siquiera llegar a una venta al público en general.

Entre muchos rumores, se ha confirmado que Harry ha agregado un par de fechas más de esta gira ‘Together, Together’ lo que ha llenado de emoción a todo su fandom mexicano pues es por muchos considerado como “El Rey del Pop Moderno”.

¿Cuándo son los nuevos conciertos de Harry Styles?

A través del sitio oficial de la boletera TicketMaster, se dio a conocer que Harry Styles sumó las fechas de 04 y 07 de agosto de este 2026 además de las ya programadas y agotadas del 31 de julio y 01 de agosto, donde también estará acompañado por Jorja Smith.

Es importante que sepas que la preventa abrió al mismo tiempo que las preventas ya pactadas para ciertos clientes bancarios, por lo que debes darte prisa para alcanzar un buen lugar en la fila virtual y poder conseguir boletos.

Las fechas del 31 de julio & 1 de agosto ya están SOLD OUT en la #PreventaBanamex🖤 ¡Debido a la increíble demanda tenemos nuevas fechas de Harry Styles: Together, Together!#PreventaBanamex: ya disponible

Venta general a partir del 29 de enero pic.twitter.com/GifHutDqOx — Ocesa Pop (@ocesa_pop) January 28, 2026

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Harry Styles en la Ciudad de México?

Naranja C: $1,091

General C: $1,463

Verde C: $2,205

General A: $2,579

General B: $2,579

Naranja B: $2,827

Verde B: $3,987

GNP: $4,191

Pits: $6,547

¿Cuándo es la venta general para Harry Styles en México?

Se espera que la venta general para estas dos fechas nuevas se realicen al igual que para las primeras confirmadas, este jueves 29 de enero en punto de las 11:00 am, pero debido alta demanda es poco probable que este concierto llegue a una venta general... Por ello es importante mantenerte al tanto de los canales oficiales de Ocesa y TicketMaster.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Harry Styles?

Recientemente se confirmó que este nuevo disco “Kiss All The Time. Disco, Occasionally” saldrá el próximo 06 de marzo de este año, siendo uno de los regresos más esperados de este año, por lo que millones de fans de todas partes del mundo han comenzado con la cuenta regresiva e incluso estamos a horas de escuchar el primer track, el cuál salió la semana pasada.

Este sencillo corresponde a “Aperture”, la primera canción de Harry tras varios años, mismo que ha generado gran emoción dentro de sus fans pues la carga emocional y musical de este disco promete ser bastante emotiva.

