De ser maestra en la UNAM a conquistar los Grammys 2026: Ella es la compositora mexicana Gabriela Ortiz

Este domingo se llevaron a cabo los tan esperados y prestigiosos premios de la Academia de Grabación conocidos como Grammys , donde además de vivir grandes momentos para la historia de la música latina, hay una historia en específico que pone el nombre de México muy en alto.

La noche del 01 de enero, la mexicana Gabriela Ortiz, quien ha sido maestra de la UNAM, consiguió un logro sin precedentes, pues obtuvo de manera consecutiva un reconocimiento de la misma categoría de esta premiación, ¡Por lo que estamos muy emocionados por ella y celebramos sus éxitos!

¿Qué grammys ganó la mexicana Gabriela Ortiz?

En la edición de los Grammy de este 2026, la mexicana Gabriela Ortiz se llevó tres reconocimientos premios:



Mejor Composición Clásica Contemporánea: por su concierto para violonchelo Dzonot (interpretado por Alisa Weilerstein).

por su concierto para violonchelo Dzonot (interpretado por Alisa Weilerstein). Mejor Compendio Clásico: Por el álbum Yanga

Por el álbum Yanga Mejor Interpretación Coral: Por la obra Yanga, junto a la Los Angeles Master Chorale.



¿Quién es Gabriela Ortiz?

Gabriela Ortiz Torres nació en la Ciudad de México, 20 de diciembre de 1964 y es una compositora y profesora mexicana y su obra va de la música orquestal, de cámara y solista, además de que también ha escrito piezas para danza, teatro y cine.

Sus obras han sido interpretadas en festivales internacionales tal como el Festival Internacional Cervantino, el Festival de Bourges en Francia, Electrifying Exotica y Plugged Festival en Londres, entre otros más.

Ha dado clases de composición en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), participando directamente en la formación de una nueva generación de músicos mexicanos.

Si bien, el boom de los latinos en esta edición del 2026 de los Grammys nos ha dejado con un gran sabor de boca, no podemos evitar emocionarnos de más con el logro de Gabriela, sobre todo por los pocos reflectores que ciertamente su rubro suele tener, siendo una precursora en la música mexicana y marcando el camino a nuevas generaciones.