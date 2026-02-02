HISTÓRICO: Kendrick Lamar rompe RÉCORD que le pertenecía a Jay Z y Kanye West en los Grammy
Kendrick Lamar se ha consolidado oficialmente como el rapero más importante de los últimos años, ganándole a figuras como Jay Z y Kanye West, pues acaba de romper este récord en los Grammy.
Kendrick Lamar se convirtió ya en el rapero con más premios Grammy de la historia, llegando a tener un total de 26 de los cuales 4 de ellos fueron dados la noche del 1 de febrero en la ceremonia de los Grammy 2026. El originario de compton logró superar ya los nombres de Jay Z y Kanye West, pues cada uno de ellos tiene respectivamente 25 y 24 gramófonos dorados.
¿Qué premios Grammy ganó Kendrick Lamar en el 2026?
Durante la ceremonia de los 68 premios Grammy Kendrick Lamar se llevó las siguientes categorías:
- Mejor Grabación del Año por 'Luther' ft. SZA
- Mejor Álbum de Rap por 'GNX'
- Mejor Interpretación de Rap por “Chains & Whips”
- Mejor Canción de Rap por 'TV Off'
A lo largo de su trayectoria musical Kendrick Lamar ha obtenido un total de 57 nominaciones, y de esas 57 ha ganado 22 veces (antes del 2026):
Grammy 2015
- Mejor Canción de Rap
- Mejor Interpretación de Rap
Grammy 2016
- Mejor Álbum de Rap
- Mejor Video Musical
- Mejor Interpretación de Rap
- Mejor Canción de Rap
- Mejor Colaboración de Rap
Grammy 2018
- Mejor Álbum de Rap
- Mejor Interpretación de Rap
- Mejor Video Musical
- Mejor Canción de Rap
- Mejor Colaboración de Rap
Grammy 2022
- Mejor Interpretación de Rap
Grammy 2023
- Mejor Álbum de Rap
- Mejor Interpretación de Rap
- Mejor Canción de Rap
Grammy 2025
- Grabación del Año
- Canción del Año
- Mejor Interpretación de Rap
- Mejor Canción de Rap
- Mejor Video Musical
¿Qué Grammys tiene Kanye West?
Kanye West tiene en total 24 Grammy Ganados:
- Mejor Álbum de Rap – The College Dropout (artista)
- Mejor Canción de Rap – Jesus Walks (artista / compositor)
- Mejor Canción R&B – You Don’t Know My Name de Alicia Keys (compositor / productor)
- Mejor Álbum de Rap – Late Registration (artista)
- Mejor Canción de Rap – Diamonds from Sierra Leone (artista / compositor)
- Mejor Interpretación de Rap Solista – Gold Digger (artista)
- Mejor Álbum de Rap – Graduation (artista)
- Mejor Interpretación de Rap Solista – Stronger (artista)
- Mejor Canción de Rap – Good Life (artista / compositor)
- Mejor Interpretación de Rap por un Dúo o Grupo – Southside de Common feat. Kanye West (artista)
- Mejor Interpretación de Rap por un Dúo o Grupo – Run This Town de Jay-Z feat. Rihanna & Kanye West (artista)
- Mejor Álbum de Rap – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (artista)
- Mejor Canción de Rap – All of the Lights (compositor)
- Mejor Colaboración Rap/Cantada – All of the Lights (artista)
- Mejor Interpretación de Rap – Otis de Jay-Z & Kanye West (artista)
- Mejor Canción de Rap – Niggas in Paris de Jay-Z & Kanye West (artista / compositor)
- Mejor Interpretación de Rap – Niggas in Paris de Jay-Z & Kanye West (artista)
- Mejor Canción de Rap – i de Kendrick Lamar (compositor / productor)
- Mejor Interpretación de Rap – Alright de Kendrick Lamar (productor)
- Mejor Álbum Urbano Contemporáneo – The Life of Pablo (artista)
- Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea – Jesus Is King (artista)
- Mejor Interpretación de Rap Melódico – Hurricane (artista)
- Mejor Interpretación de Rap – Jail (artista)
- Mejor Canción de Rap – Jail (compositor)
¿Qué Grammys tiene Jay Z?
Según las fuentes oficiales como grammy.com Jay Z tiene en total 25 Grammy ganados:
- Mejor Álbum de Rap – Vol. 2… Hard Knock Life (artista)
- Mejor Rap/Sung Collaboration – Crazy in Love (con Beyoncé)
- Mejor R&B Song – Crazy in Love (con Beyoncé)
- Mejor Rap Song – Empire State of Mind (con Alicia Keys)
- Mejor Rap/Sung Collaboration – Empire State of Mind (con Alicia Keys)
- Mejor Rap Performance by a Duo or Group – On to the Next One (con Swizz Beatz)
- Mejor Rap Performance – Otis (con Kanye West)
- Mejor Rap Performance – N**s in Paris (con Kanye West)
- Mejor Rap Song – N**s in Paris (con Kanye West)
- Mejor Rap/Sung Collaboration – No Church in the Wild (con Kanye West, Frank Ocean y The-Dream)
- Mejor Rap/Sung Collaboration – Holy Grail (con Justin Timberlake)
- Grammy al Álbum del Año – Cowboy Carter (como compositor acreditado)
- Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
- Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
- Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
- Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
- Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
- Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
- Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
- Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
- Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
- Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
- Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
- Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
- Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)