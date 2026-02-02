inklusion logo Sitio accesible
HISTÓRICO: Kendrick Lamar rompe RÉCORD que le pertenecía a Jay Z y Kanye West en los Grammy

Kendrick Lamar se ha consolidado oficialmente como el rapero más importante de los últimos años, ganándole a figuras como Jay Z y Kanye West, pues acaba de romper este récord en los Grammy.

68th GRAMMY Awards - Show
LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Kendrick Lamar accepts the Record of the Year award for “luther” onstage during the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)|Frazer Harrison/Getty Images
Notas,
Música

Escrito por:  Gabriela Reyes

Kendrick Lamar se convirtió ya en el rapero con más premios Grammy de la historia, llegando a tener un total de 26 de los cuales 4 de ellos fueron dados la noche del 1 de febrero en la ceremonia de los Grammy 2026. El originario de compton logró superar ya los nombres de Jay Z y Kanye West, pues cada uno de ellos tiene respectivamente 25 y 24 gramófonos dorados.

¿Qué premios Grammy ganó Kendrick Lamar en el 2026?

Durante la ceremonia de los 68 premios Grammy Kendrick Lamar se llevó las siguientes categorías:

  • Mejor Grabación del Año por 'Luther' ft. SZA
  • Mejor Álbum de Rap por 'GNX'
  • Mejor Interpretación de Rap por “Chains & Whips”
  • Mejor Canción de Rap por 'TV Off'

A lo largo de su trayectoria musical Kendrick Lamar ha obtenido un total de 57 nominaciones, y de esas 57 ha ganado 22 veces (antes del 2026):

Grammy 2015

  • Mejor Canción de Rap
  • Mejor Interpretación de Rap

Grammy 2016

  • Mejor Álbum de Rap
  • Mejor Video Musical
  • Mejor Interpretación de Rap
  • Mejor Canción de Rap
  • Mejor Colaboración de Rap

Grammy 2018

  • Mejor Álbum de Rap
  • Mejor Interpretación de Rap
  • Mejor Video Musical
  • Mejor Canción de Rap
  • Mejor Colaboración de Rap

Grammy 2022

  • Mejor Interpretación de Rap

Grammy 2023

  • Mejor Álbum de Rap
  • Mejor Interpretación de Rap
  • Mejor Canción de Rap

Grammy 2025

  • Grabación del Año
  • Canción del Año
  • Mejor Interpretación de Rap
  • Mejor Canción de Rap
  • Mejor Video Musical

¿Qué Grammys tiene Kanye West?

Kanye West tiene en total 24 Grammy Ganados:

  1. Mejor Álbum de Rap – The College Dropout (artista)
  2. Mejor Canción de Rap – Jesus Walks (artista / compositor)
  3. Mejor Canción R&B – You Don’t Know My Name de Alicia Keys (compositor / productor)
  4. Mejor Álbum de Rap – Late Registration (artista)
  5. Mejor Canción de Rap – Diamonds from Sierra Leone (artista / compositor)
  6. Mejor Interpretación de Rap Solista – Gold Digger (artista)
  7. Mejor Álbum de Rap – Graduation (artista)
  8. Mejor Interpretación de Rap Solista – Stronger (artista)
  9. Mejor Canción de Rap – Good Life (artista / compositor)
  10. Mejor Interpretación de Rap por un Dúo o Grupo – Southside de Common feat. Kanye West (artista)
  11. Mejor Interpretación de Rap por un Dúo o Grupo – Run This Town de Jay-Z feat. Rihanna & Kanye West (artista)
  12. Mejor Álbum de Rap – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (artista)
  13. Mejor Canción de Rap – All of the Lights (compositor)
  14. Mejor Colaboración Rap/Cantada – All of the Lights (artista)
  15. Mejor Interpretación de Rap – Otis de Jay-Z & Kanye West (artista)
  16. Mejor Canción de Rap – Niggas in Paris de Jay-Z & Kanye West (artista / compositor)
  17. Mejor Interpretación de Rap – Niggas in Paris de Jay-Z & Kanye West (artista)
  18. Mejor Canción de Rap – i de Kendrick Lamar (compositor / productor)
  19. Mejor Interpretación de Rap – Alright de Kendrick Lamar (productor)
  20. Mejor Álbum Urbano Contemporáneo – The Life of Pablo (artista)
  21. Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea – Jesus Is King (artista)
  22. Mejor Interpretación de Rap Melódico – Hurricane (artista)
  23. Mejor Interpretación de Rap – Jail (artista)
  24. Mejor Canción de Rap – Jail (compositor)

¿Qué Grammys tiene Jay Z?

Según las fuentes oficiales como grammy.com Jay Z tiene en total 25 Grammy ganados:

  1. Mejor Álbum de Rap – Vol. 2… Hard Knock Life (artista)
  2. Mejor Rap/Sung Collaboration – Crazy in Love (con Beyoncé)
  3. Mejor R&B Song – Crazy in Love (con Beyoncé)
  4. Mejor Rap Song – Empire State of Mind (con Alicia Keys)
  5. Mejor Rap/Sung Collaboration – Empire State of Mind (con Alicia Keys)
  6. Mejor Rap Performance by a Duo or Group – On to the Next One (con Swizz Beatz)
  7. Mejor Rap Performance – Otis (con Kanye West)
  8. Mejor Rap Performance – N**s in Paris (con Kanye West)
  9. Mejor Rap Song – N**s in Paris (con Kanye West)
  10. Mejor Rap/Sung Collaboration – No Church in the Wild (con Kanye West, Frank Ocean y The-Dream)
  11. Mejor Rap/Sung Collaboration – Holy Grail (con Justin Timberlake)
  12. Grammy al Álbum del Año – Cowboy Carter (como compositor acreditado)
  13. Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
  14. Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
  15. Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
  16. Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
  17. Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
  18. Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
  19. Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
  20. Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
  21. Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
  22. Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
  23. Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
  24. Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
  25. Premio adicional en categoría compartida o de producción/colaboración (registrado como Grammy)
