Uno MÁS: Continúan las cancelaciones de conciertos en México

En los últimos días México ha pasado por una serie de cancelaciones de conciertos que ha levantado cierta alarma dentro del público mexicano, pues lo que parecía un evento aislado, ha continuado con algunos más, en este caso, Ocesa confirmó la cancelación de la presentación de Jason Mraz en el Teatro Diana.

La lista de los conciertos cancelados en México sigue creciendo conforme pasan los días, lo cuál comienza a caer de extraño dentro del público, pues la explicación que han dado los organizadores se ha estado repitiendo, tanto en eventos grandes, como en foros más pequeños.

¿Por qué canceló su concierto Jason Mraz en Guadalajara?

Esta tarde, Ocesa compartió en sus redes sociales otro comunicado donde se anunciaba la cancelación del concierto de Jason Mraz debido a “complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento”, siendo muy similar a las cancelaciones recientes.

En el comunicado se puede leer lo siguiente:

“Lamentamos informar al público de Guadalajara que, debido a complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento y que es ajeno al artista, al promotor y al recinto, el show de Jason Mraz programado para el 20 de marzo en el Teatro Diana no se llevará a cabo.

Sabemos la ilusión que representa asistir a este concierto y agradecemos profundamente la comprensión de las y los fans.

Si realizaste tu compra en línea, el reembolso total de tu compra, incluyendo cargos por servicio de Ticketmaster, se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria.

Si tu compra fue en taquilla, podrás solicitar tu reembolso en el mismo lugar donde realizaste la compra en los próximos días”.

¿Cuáles son los conciertos que se han cancelado en los últimos días?

Siendo la logística, la gran protagonista de estas cancelaciones, varios artistas se han visto en la necesidad de no presentarse a sus fechas en México, donde han tenido que cancelar:

