Concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional de la CDMX HOY: Horarios, setlist y cómo llegar

Hablar de Cristian Castro es mencionar a una de las mejores voces que ha dado México, por lo que sus presentaciones en el Auditorio Nacional de la CDMX como parte de su gira ‘Desde el Corazón Tour’ han llenado de mucha emoción a todos sus fans, siendo que consiguió un par de sold-out de manera casi instantánea para este 10 y 11 de marzo, un logro que pocos artistas se pueden dar el lujo de conseguir, por lo que tendrá un par de fechas más los próximos 14 y 15 de agosto.

Si hay algo que caracteriza a Cristian además de su increíble talento para la música, es su personalidad, la cuál ha conectado con millones de personas de diversas generaciones, pues en los últimos años se le ha visto al artista tomar terreno dentro de los jóvenes gracias a su espontaneidad, por lo que este par de conciertos fueron una pequeña muestra de la vigencia que hoy en día tiene, quien ya cuenta con canciones que son consideradas como clásicos.

¿Cuál fue el setlist de Cristian Castro en el Auditorio Nacional?

El setlist de Cristian Castro durante su primera presentación en el Auditorio Nacional de la CDMX fue algo completamente para la historia, por lo que se espera que en esta segunda noche pueda tener uno bastante similar, el cuál sería:



Marcha Italiana (intro)

Se fue el sol

París es una trampa

En este bar

Lloviendo estrellas (Friday I'm In Love de The Cure)

It’s a heartache

Solo dame una noche

Amor total

Agua nueva

Simplemente tú

Lloran las rosas

Cuando me miras así

Así era ella

Yo quería



Viajando en el tiempo

Amor

No puedo arrancarte de mí

Por amarte así

Vida sin tu amor

Volver a amar

No podrás

Nunca voy a olvidar

Conmigo sin ti

De vez en cuando

No hace falta

Mañana mañana

Vuélveme a querer

Si me vez llorar

Por ti

Lo mejor de mí

Mi vida sin tu amor

Azul

Quiero perderme contigo

Ya no pienso en ti

La más querida

Adiós amor te vas

¿A qué hora es el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional HOY?

Se ha confirmado que este concierto dará inicio en punto de las 8:30 de la noche, por lo que es importante que seas puntual para que no te pierdas ningún detalle de este increíble show.

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

Aunque hay varias rutas en transporte público, son dos las más directas y rápidas en esta ciudad que llega a ser bastante caótica.

