Concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional de la CDMX HOY: Horarios, setlist y cómo llegar
Esto es un poco de lo que se vivió en el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Hablar de Cristian Castro es mencionar a una de las mejores voces que ha dado México, por lo que sus presentaciones en el Auditorio Nacional de la CDMX como parte de su gira ‘Desde el Corazón Tour’ han llenado de mucha emoción a todos sus fans, siendo que consiguió un par de sold-out de manera casi instantánea para este 10 y 11 de marzo, un logro que pocos artistas se pueden dar el lujo de conseguir, por lo que tendrá un par de fechas más los próximos 14 y 15 de agosto.
Si hay algo que caracteriza a Cristian además de su increíble talento para la música, es su personalidad, la cuál ha conectado con millones de personas de diversas generaciones, pues en los últimos años se le ha visto al artista tomar terreno dentro de los jóvenes gracias a su espontaneidad, por lo que este par de conciertos fueron una pequeña muestra de la vigencia que hoy en día tiene, quien ya cuenta con canciones que son consideradas como clásicos.
¿Cuál fue el setlist de Cristian Castro en el Auditorio Nacional?
El setlist de Cristian Castro durante su primera presentación en el Auditorio Nacional de la CDMX fue algo completamente para la historia, por lo que se espera que en esta segunda noche pueda tener uno bastante similar, el cuál sería:
- Marcha Italiana (intro)
- Se fue el sol
- París es una trampa
- En este bar
- Lloviendo estrellas (Friday I'm In Love de The Cure)
- It’s a heartache
- Solo dame una noche
- Amor total
- Agua nueva
- Simplemente tú
- Lloran las rosas
- Cuando me miras así
- Así era ella
- Yo quería
- Viajando en el tiempo
- Amor
- No puedo arrancarte de mí
- Por amarte así
- Vida sin tu amor
- Volver a amar
- No podrás
- Nunca voy a olvidar
- Conmigo sin ti
- De vez en cuando
- No hace falta
- Mañana mañana
- Vuélveme a querer
- Si me vez llorar
- Por ti
- Lo mejor de mí
- Mi vida sin tu amor
- Azul
- Quiero perderme contigo
- Ya no pienso en ti
- La más querida
- Adiós amor te vas
¿A qué hora es el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional HOY?
Se ha confirmado que este concierto dará inicio en punto de las 8:30 de la noche, por lo que es importante que seas puntual para que no te pierdas ningún detalle de este increíble show.
¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?
Aunque hay varias rutas en transporte público, son dos las más directas y rápidas en esta ciudad que llega a ser bastante caótica.
- Llegar en Metro: De momento la estación del Metro Auditorio de la Línea 7 (naranja) se encuentra en remodelación, por lo que el más cercano es Chapultepec de la Línea 1 (rosa), por lo que deberías de caminar por Chapultepec o Reforma al menos 15 minutos o en su defecto, tomar el Metrobús.
- Llegar en Metrobús: Hoy en día este es el transporte más cercano, siendo la estación Auditorio de la Línea 7 (color verde) la que se encuentra frente al recinto.