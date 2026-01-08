De la cancha a los escenarios: La rompió en el Porto y el Liverpool, se encuentra en su mejor momento futbolístico y hoy está preparando su carrera como cantante

Con el paso de los años cada vez es más común ver unirse el mundo del fútbol y el de la música , pues a fin de cuentas son dos de las cosas que más nos gustan, por lo que combinarlo siempre suele dar un resultado positivo.

En los últimos días ha surgido el “ascenso artístico” de uno de los futbolistas más destacados de la actualidad, si no es que uno de los mejores… Y solamente esperemos que así como juegue, cante, porque de ser así sería una de las voces que marcarán época, pues se trata del colombiano Luis Díaz.

¿El futbolista Luis Díaz lanzará será cantante?

Para sorpresa de sus mismos seguidores, el delantero de 28 años lanzó su debut musical oficial: “La Promesa”, un tema donde agradece la fortuna que ha tenido de llegar a convertirse en futbolista profesional y celebra todo lo que esto le ha dado con un ritmo de reggaetón y ritmos latinos.

“Gracias Dios

Por darme la bendición de jugar al futbol

Y poderle cumplir la promesa a mis padres

Y a toda mi familia, amén”.

Con estas palabras “Lucho Díaz” inicia su nueva canción, la cual también vino acompañada de un video musical, donde se le puede ver partiendo de la casa donde creció y encontrándose con una versión de él más joven, como cuando comenzó su sueño.

A través de sus paisajes de la infancia y los sacrificios de su familia, el colombiano también plasmó en su video su camino al éxito que hoy en día tiene con su selección y con el Bayern Múnich.

¿En qué equipos ha jugado Luis Díaz?

A sus 28 años, el colombiano puede presumir que en cada equipo que ha jugado, la ha roto a lo grande, pues desde su debut en Junior de Barranquilla, el Porto, Liverpool y actualmente en el Bayern de Múnich, “El Guajiro” ha tenido un gran desempeño.

También se destacan sus actuaciones en la Selección de Colombia, donde poco a poco se ha convertido en una de las figuras más queridas de los últimos años, por ello celebra con música “su promesa” que pudo cumplir de comprarle una casa a su familia.

“Este video y esta canción es un mensaje desde el fondo de mi corazón para todos los jóvenes que sueñan con salir adelante en el fútbol y en la vida como tal. Es una muestra de que todos podemos cumplir nuestras metas y nuestros sueños si tenemos a Dios en nuestro corazón y nos proponemos lograr cada cosa que pasa por nuestro cabeza, yo soy de aquí del pueblo que me vio crecer BARRANCAS LA GUAJIRA y hoy en día le doy gracias a Dios, al fútbol y a la vida por permitirme cumplir todos mis sueños”.

