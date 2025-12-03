¿No pudo con Messi? Esta fue la vez que Cristiano Ronaldo pensó en dedicarse a la música

Este martes 02 de diciembre se confirmó lo que todos los fanáticos del fútbol esperábamos con entusiasmo, pues en la inauguración del Estadio Banorte (Estadio Azteca) se contará con la presencia de quien es considerado como uno de los mejores jugadores de toda la historia: Cristiano Ronaldo.

Cada vez que alguien habla de Cristiano Ronaldo, es imposible no pensar en Lionel Messi, quien fuera su contemporáneo con quien por más de 15 años ha compartido el podio de el número uno y con quien ha sobrepasado todo tipo de récords y estadísticas, por lo que la afición siempre los ha “enfrentado” e incluso se hablaba de que “El Bicho” se inclinaría por la música al no poder vencer al astro argentino en la mejor época del FC Barcelona.

¿Cómo fue el paso de Cristiano Ronaldo en la música?

Si bien, el futbolista luso nunca se ha declarado abiertamente como un artista, ha trabajado en varias canciones, en especial covers, donde uno de los más populares es el que hizo a la pieza “Amor Mío”, la cuál fue un gran furor hace más de una década.

Esta versión de Cristiano Ronaldo se lanzó en el año 2009 como parte de un anuncio que protagonizó en su país, aunque en seguida se comenzó a especular sobre la incursión del 7 de Portugal en el mundo de la música.

Cristiano Ronaldo ha sido uno de los deportistas más mediáticos de toda la historia y su relación con demás artistas y músicos, por lo que pensar en su incursión dentro de la música no era tan descabellado.

¿Cuándo será el partido de México vs Portugal?

El encuentro que significará el regreso del estadio de local de la Selección de México se ha fijado para el próximo sábado 28 de marzo de 2026 a las 7:00 pm, donde el público mexicano verá por primera vez a Cristiano Ronaldo en acción en nuestro país quien es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo.