AL MOMENTO: Quien fuera capitán de la policía de Seattle declara la muerte de Kurt Cobain como “homicidio” a más de 30 años; esto es todo lo que se sabe

Hace una semana la noticia de que el caso sobre la muerte de Kurt Cobain había sido retomado le dio la vuelta al mundo, pues en medio de cientos de teorías e incertidumbre, la partida de este músico que revolucionó el rock con su sonido grunge junto a Nirvana ha sido tema de debate.

Aunque este triste suceso ya tiene más de 30 años de haber sucedido, investigadores forenses privados han reabierto el caso debido a que se encontraron algunas inconsistencias que señalaban que el músico de 27 años no se habría quitado la vida, sino que todo apunta a un asesinato.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Kurt Cobain?

La semana pasada nos enteramos que los investigadores forenses privados Brian Burnett y Michelle Wilkins habían encontrado con su equipo algunas evidencias que no cuadraba con la versión oficial que por más de tres décadas señaló que Kurt Cobain se había quitado la vida a los 27 años de edad, aunque recientemente un capitán de la policía de Seattle compartió una declaración que lo cambiaría todo.

De acuerdo con el ex oficial, Neil Low quien estuvo 50 años en el Departamento de la Policía de Seattle declaró para el medio Daily Mail que cree que los investigadores no trataron adecuadamente la muerte de Cobain alegando que “fue un desastre”, en lo que da pie a que se tratase de un posible homicidio.

Este oficial que se retiró en el año 2018 habló sobre inconsistencias en la autopsia así como la posible omisión de información de testigos, señalando que deberían de volver a abrir la investigación con el fin de llegar a una verdad.

La muerte de Kurt Cobain sacude al mundo 30 años después

Aunque la noticia de que el líder de Nirvana se había quitado la vida el 05 de abril de 1994 sacudió al mundo al tratarse de uno de los artistas en ascenso y con mayor impacto en la música, ha dejado muchas dudas que con el tiempo tomaron fuerza, sin ceder ante la “versión oficial” que cada vez luce más frágil.

Aunque por ahora, a casi 32 años del suceso no ha habido una versión totalmente sólida, diversos seguidores señalan que Kurt fue víctima de un crimen que buscaron encubrir con el fin de que pareciera como un suicidio, donde los sospechosos son del círculo cercano del músico.

