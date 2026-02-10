Cambia la historia del rock: Nueva investigación señala que Kurt Cobain habría sido víctima de un homicidio

Fue hace más de 30 años que la leyenda del rock y grunge, Kurt Cobain partió de este mundo a la edad de 27 años, uniéndose al famoso y sombrío club de las figuras que han muerto a esa edad, en un caso que además de conmocionar al mundo entero dejó abierta un sin fin de posibilidades debido a las inconsistencias que acompañaron a todo este caso.

El 05 de abril será una fecha para la historia pues fue el día en el que se confirmó la muerte de el líder de la banda Nirvana, la banda que estaba dominando al mundo gracias a su sonido único con lo que llevaron al género grunge a lo más alto y revolucionaron el rock, aunque todo terminó trágicamente cuando se dio a conocer que Kurt Cobain se había suicidado jalando el gatillo de una escopeta, caso que ha día de hoy ha dejado muchas interrogantes e incluso ha tomado un nuevo rumbo.

¿Qué se sabe sobre el caso de la muerte de Kurt Cobain?

Aunque la primera versión señalaba que Kurt se había suicidado, e incluso dejó una nota de despedida, recientemente un grupo de forenses privados volvió a trabajar en el caso dando posibilidad a que en realidad podría tratarse de un homicidio el que terminara con la vida del músico, así lo compartió el medio estadounidense Daily Mail.

Los especialistas que han reabierto el caso, Brian Burnett y Michelle Wilkins, declararon al medio mencionado que solo tres días analizando las pruebas con nuevos ojos habían deducido que eso había sido un homicidio y esto habría llevado a una nueva revisión de los hallazgos de la autopsia, que revelaron signos inconsistentes con una muerte instantánea por arma de fuego, como señalaba la versión “oficial”.

La nueva información conseguida habría demostrado que Cobain fue atacado por uno o más agresores que lo obligaron a tomar una sobredosis de heroína para quedar vulnerable antes de recibir un disparo en la cabeza pata finalmente colocar el arma en sus brazos y dejara una nota de suicidio falsificada.

"Hay cosas en la autopsia que dicen: 'Bueno, esperen, esta persona no murió rápidamente por un disparo'", mencionó Wilkins, asegurando que el daño orgánico asociado con la falta de oxígeno. "La necrosis del cerebro y el hígado ocurre en una sobredosis. No ocurre en una muerte por arma de fuego".

Además de la necrosis, se reviraron archivos respecto a las fotografías y reportes de aquel día, lo que ha originado a una nueva investigación, pues la evidencia apunta a una nueva versión de los hechos.

¿Cuál fue la importancia de Kurt Cobain en el rock?

El paso de Kurt sobre la música fue de suma importancia para el sonido que definió la década de los 90's, aunque la banada Nirvana únicamente publicó tres discos de estudio Bleach (1989), Nevermind (1991) y In Utero (1993), lograron impactar en toda una generación que destacó sus manera de tocar, componer y escribir, siendo el artista que le dio un nuevo aire al rock.

Su personalidad errante y actitud le hicieron una de la figuras de los 90's más populares, quien nunca se limitó a mantenerse dentro de la zona del "rock", trascendiendo a ser más que un músico de la época, figurando como ícono de la época.