¿Vas al Coffee Party de Feid? Esto es lo que debes de saber del evento de Ferxxo: HORARIOS Y cómo llegar a la Plaza de Toros de la CDMX

Este semana Ferxxo, mejor conocido como Feid sorprendió a sus fans mexicanos al anunciar su “Coffee Party” en la Plaza de Toros “La México” de la CDMX para este viernes 03 de octubre a las 7:00 pm y aunque miles de fans hicieron de todo por conseguir sus entradas gratis, no todos pudieron pues los accesos se terminaron en apenas 20 minutos.

Este tipo de conceptos donde el colombiano se acerca a sus fans ya ha sido realizado en otras partes del mundo, donde literal toma un café, pone música y convive con sus fanáticos, mostrando una gran cercanía con su público y dando una gran experiencia.

¿Qué pasa en el Coffee Party de Feid?

Feid traerá a la capital un concepto que ya ha probado en otras ciudades del mundo, pues se trata de un encuentro que mezcla café, música y cercanía con sus fans, el cuál por fin podrá realizar en la Ciudad de México tras varios inconvenientes.

Al ser en la Plaza de Toros “La México” de la CDMX, se habla de la Coffee Party más grande del mundo pues su aforo es de 37 mil personas y siendo que los accesos se terminaron en minutos, se espera una gran fiesta en punto de las 7:00 de la tarde, donde fans quizás podrán escuchar música nueva del colombiano, así como llevarse un breve concierto, mismo que podría contar con algunos invitados.

¿Cómo llegar a la Plaza de Toros “La México” de CDMX?

La Plaza de Toros “La México” se encuentra en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a unos metros del Estadio de la Ciudad de los Deportes, su dirección es la cerrada Augusto Rodin 130.

Llegar en Metrobús: Quizá la mejor opción para llegar es en Metrobús, donde la parada más cercana es estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 (Color Rojo), la cual se encuentra a menos de medio kilómetro.

Llegar en Metro: Otra opción podría ser bajar en la estación del Metro San Antonio de la Línea 7 (Color Naranja), la cuál se encuentra un poco más retirada, con aproximadamente 700 metros.