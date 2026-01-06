¡Cómo pasa el tiempo! El líder de Arctic Monkeys y The Last Shadow Puppets, Alex Turner cumple 40 años

Este 06 de enero todo es fiesta y guitarrazos pues el reconocido músico británico y frontman de bandas icónicas como Arctic Monkeys o The Last Shadow Puppets, Alex Turner se encuentra cumpliendo 40 años y todo fan del indie rock lo está celebrando en grande.

Pareciera ser que fue ayer cuando el músico originario de Shiffield lucía un look juvenil con el cabello en la cara cuando conquistó al mundo con Arctic Monkeys, por lo que hoy en día es considerado como una de las grandes figuras del rock moderno, donde ciertamente ha logrado dejar su huella.

¿Cuál es el impacto de Alex Turnes en la música moderna?

Sí bien, a Arctic Monkeys se le asocia bastante con el boom del indie rock a mediados de la primera década de los dosmiles, han sido pocas de las bandas que han sabido seguir vigentes e incluso madurando su sonido.

Por dos décadas millones de fans han coreado sus canciones, pues desde su irrupción en la escena mundial con su disco debut “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” de 2006, pudimos escuchar obras como “I Bet You Look Good On The Dancefloor”, “Dancing Shoes”, “Mardy Bum”, "When The Sun Goes Down” o “A Certain Romance” fue que conquistaron rápidamente a la escena mundial.

Aunque su sonido ha cambiado bastante a través de los proyectos, fue hasta el disco “AM” donde todo el mundo coreó a más no poder sus canciones, siendo uno de los puntos más altos de su carrera y no era para menos pues este álbum cuenta con canciones como “Do I Wana Know”, “R U Mine”, “Arabella”, “No. 1 Party Anthem”, “Why’d You Only Call Me When You’re High” o “Snap Out Of It”.

¿Se van a separar los Arctic Monkeys?

Si bien, la evolución de su sonido es algo más que evidente, no se puede negar que Alex Turner desde hace años ha mostrado una inquietud por llevar sus ideas un tanto más allá, por ello su disco en solitario o su incursión junto a Miles Kane y The Last Shadow Puppets y a decir verdad, el último par de discos de Arctic Monkeys ha dejado ver una gran diferencia a lo que solían ser.

Por ahora todo ha sido un rumor de internet, el cuál no ha sido desmentido… Aunque es común que las bandas de este tamaño estén rodeadas de estas especulaciones, sobre todo con relaciones de tantos años, por lo que por más que apunten a diferencias creativas, han sido compañeros de música y amigos que han llevado sus ideas a otro plano y recorrido el mundo.