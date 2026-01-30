Grammys 2026: Esta es la lista actualizada de los artistas que estarán cantando EN VIVO

Este fin de semana se estará llevando una nueva edición de los Grammy , en lo que se espera que sea un evento para la historia, pues además de todos los artistas nominados que se medirán en las premiaciones, habrá una gran cantidad de actos en vivo que nos emocionarán a otro nivel.

Año con año, los Grammy se han posicionado como uno de los eventos más seguidos en tiempo real, pues a lo largo de las 67 ediciones que han pasado hemos sido testigos de momentos que han moldeado la música y la cultura a través de estas galas donde todos quieren formar parte.

A pocas horas de este magno evento, se han revelado los artistas que estarán realizando presentaciones en vivo, mismas que por nada del mundo te debes perder.

¿Quiénes cantarán en los Grammy 2026?

La lista de artistas confirmados para presentarse en los Grammy 2026 (68ª edición) ha crecido rápidamente antes de la ceremonia del domingo 1 de febrero.

Los primeros artistas en presentarse en esta 68° edición, serán los que están nominados a la categoría de “Mejor Nuevo Artista”, donde podremos ver a:



Addison Rae

Alex Warren

KATSEYE

Leon Thomas

Lola Young

Olivia Dean

SOMBR

The Marías



Por otro lado, como en cada edición, se estarán llevando a cabo las presentaciones principales de los éxitos que conquistaron nuestros oídos este último año, donde la Academia de Grabación conformó los actos de:



Clipse & Pharrell Williams

Bruno Mars

Lady Gaga

Justin Bieber

Rosé

Sabrina Carpenter

Tyler, The Creator



Tributos e In Memoriam:

Hace poco se confirmó que parte de Guns N’ Roses (Slash y Duff McKagan), Chad Smith de Red Hot Chilli Peppers, Post Malone y Andrew Watt le rendirán un homenaje a “El Príncipe de las Tinieblas” Ozzy Osbourne, quien falleció el julio pasado.

Además de que habrá un tributo a demás figuras de la industria musical a cargo de Ms. Lauryn Hill, Reba McEntire y Brandy Clark.

¿Cuándo serán los Grammy 2026?

Esta nueva edición de los Grammy se llevará a cabo este domingo 01 de febrero de 2026 en la Crypto Arena con sede en Los Ángeles, California, justo como en los últimos 23 años.

En esta gala se celebrará a la música y premiará la excelencia en las grabaciones, composiciones y artistas correspondientes al período comprendido entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025, de acuerdo con la selección realizada por los miembros de The Recording Academy.