¿Por qué dicen el premio al ‘Mejor Nuevo Artista’ es el reconocimiento “maldito” de los Grammys? Este dato te hará replantear a tus favoritos este 2026

Estamos a poco de una nueva edición de los Grammys 2026 , la ceremonia que año con año reconoce a lo mejor de la industria musical, siendo un evento global lleno de nuestras estrellas favoritas, donde se destaca la excelencia técnica y artística en grabaciones, composiciones, actos en vivo y artistas destacados.

Durante esta gala, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación conformada por críticos especializados y figuras de la música eligen a quienes consideran que es el o la mejor, aunque hay un premio que realmente pocos quisieran ganar: El Nuevo Mejor Artista.

¿Por qué nadie quiere ganar el premio a Nuevo Mejor Artista en los Grammy?

Conforme han pasado las ediciones hemos visto a una gran cantidad de artistas recibir sus premios, incluso unos que “de la noche a la mañana” consiguen el éxito internacional, aunque hay otros que pareciera que ser reconocidos los borra automáticamente del mapa.

Por ello premio al Mejor Nuevo Artista (Best New Artist) en los Grammy es considerado "maldito" debido a una superstición de la industria que señala que ganar este reconocimiento es la señal de una carrera breve pues los artistas llegan a la cima muy rápido para luego caer en picada, resultando difícil mantener el éxito.

Este mal presagio se hizo habitual durante la década de 1970 y 1990, pues muchos de los ganadores terminaron siendo “one-hit wonders”, o sea, artistas de un solo éxito.

¿Quiénes han ganado el premio al Nuevo Mejor Artista y han librado la "maldición"?

Para ser sinceros, hablar sobre los artistas que han ganado este reconocimiento haría una lista muy extensa, pues habiendo 68 ediciones de los Grammy, realmente pocos son los que se han salvado, donde podemos destacar a artistas como:



John Legend

Lauryn Hill

Mariah Carey

Christina Aguilera

Alicia Keys

Maroon 5

Adele

Sam Smith

Dua Lipa

Billie Eilish

¿Quiénes están nominados al Nuevo Mejor Artista de los Grammy 2026?

Este 2026 estaremos viendo medirse a los artistas que nos han conquistado y a decir verdad, toda la lista luce muy llamativa, aunque ahora tenemos miedo de saber quién será el o la ganadora, pues se ha tomado en cuenta a:



Addison Rae

Alex Warren

KATSEYE

Leon Thomas

The Marías

SOMBR

Olivia Dean

Lola Young



¿Cuándo son los Grammys 2026?

Los premios Grammy 2026 se llevarán a cabo este domingo 01 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, en lo que será una de las galas más emocionantes de los últimos años, donde probablemente veremos historia pura, pues veremos a artistas como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter o Jack Antonoff disputarse la mayoría de categorías

