¿No sabes a qué artistas ver? Estas son “las letras chiquitas” que NO te puedes perder en esta edición del Vive Latino 2026

¡Por fin! Este fin de semana se estará llevando a cabo el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, mejor conocido como Vive Latino, el cuál llegará con una edición que seguramente te hará cantar y bailar TODO el día.

Sí, muchos de nosotros no podemos esperar por ver a Lenny Kravitz, Los Fabulosos Cadillcs, Juanes, Cypress Hill, Fobia o The Smashing Pumpkins, quienes son una parte de los headliners de este 2026, aunque hay una gran variedad de artistas emergentes que a decir verdad, se comienzan a proyectar como el futuro de la música, sobre todo en México.

¿Qué artistas estarán en el Vive Latino y que NO te puedes perder?

Los Viejos: Este dúo de grindcore ha sonado por más de 10 años dentro de una escena en crecimiento en México, donde sus powerchords e increíbles ritmos de batería los han colocado como todo un gran referente.



Este dúo de grindcore ha sonado por más de 10 años dentro de una escena en crecimiento en México, donde sus powerchords e increíbles ritmos de batería los han colocado como todo un gran referente. Carlos Sadness: Con un folk más profundo, este artista se ha vuelto uno de los más queridos de México, ganándo un lugar dentro de la escena indie rock a través de los años.



Con un folk más profundo, este artista se ha vuelto uno de los más queridos de México, ganándo un lugar dentro de la escena indie rock a través de los años. Nacho Vegas: Uno de los cantautores más versátiles de España, donde su folk juega con más ritmos yendo de un polo a otro con letras tan poderosas que reflejan un poco de la personalidad del artista.



Uno de los cantautores más versátiles de España, donde su folk juega con más ritmos yendo de un polo a otro con letras tan poderosas que reflejan un poco de la personalidad del artista. Helloseahorse!: Con 20 años sonando, esta banda es una de las que más ha ganado el cariño del público, definiendo el sonido de toda una corriente de música indie en México.



Con 20 años sonando, esta banda es una de las que más ha ganado el cariño del público, definiendo el sonido de toda una corriente de música indie en México. kevis & Mayyky: Porque no todo lo son las guitarras, este duo de rap y hip-hop te hará saltar y levantar los puños en cada canción, pues cargados de mucha energía y un aura de los 90’s, rápidamente se han colado como una de las mejores propuestas.



Porque no todo lo son las guitarras, este duo de rap y hip-hop te hará saltar y levantar los puños en cada canción, pues cargados de mucha energía y un aura de los 90’s, rápidamente se han colado como una de las mejores propuestas. Malcriada: Cuando Mathilde Sobrino y Pepe Pecas decidieron hacer música juntos, probablemente no se imaginaban el boom que iban a ser, pues este proyecto con un sonido único está logrando tener un impacto global que no te querrás perder.



Cuando Mathilde Sobrino y Pepe Pecas decidieron hacer música juntos, probablemente no se imaginaban el boom que iban a ser, pues este proyecto con un sonido único está logrando tener un impacto global que no te querrás perder. Rusowsky: Este cantautor español llega a México promocionando Daisy, uno de los mejores discos en nuestro idioma, donde con un sonido moderno, explora lo clásico y la innovación de su visión.



¿Qué precio tienen los boletos del Vive Latino?

Los boletos están a la venta a través de la plataforma de Ticketmaster y en taquillas autorizadas, donde podrás encontrar tanto abonos como boletos individuales en Fase 2 o demás accesos prioritarios como los Platino o Boxes.

Precios de referencia (Fase 2, pueden variar):

