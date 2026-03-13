¿No sabes a qué artistas ver? Estas son “las letras chiquitas” que NO te puedes perder en esta edición del Vive Latino 2026
Si vas al Vive Latino pero no sabes a qué bandas ver, estos son algunos de los proyectos que deberías ver en vivo sí o sí.
¡Por fin! Este fin de semana se estará llevando a cabo el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, mejor conocido como Vive Latino, el cuál llegará con una edición que seguramente te hará cantar y bailar TODO el día.
Sí, muchos de nosotros no podemos esperar por ver a Lenny Kravitz, Los Fabulosos Cadillcs, Juanes, Cypress Hill, Fobia o The Smashing Pumpkins, quienes son una parte de los headliners de este 2026, aunque hay una gran variedad de artistas emergentes que a decir verdad, se comienzan a proyectar como el futuro de la música, sobre todo en México.
¿Qué artistas estarán en el Vive Latino y que NO te puedes perder?
- Los Viejos: Este dúo de grindcore ha sonado por más de 10 años dentro de una escena en crecimiento en México, donde sus powerchords e increíbles ritmos de batería los han colocado como todo un gran referente.
- Carlos Sadness: Con un folk más profundo, este artista se ha vuelto uno de los más queridos de México, ganándo un lugar dentro de la escena indie rock a través de los años.
- Nacho Vegas: Uno de los cantautores más versátiles de España, donde su folk juega con más ritmos yendo de un polo a otro con letras tan poderosas que reflejan un poco de la personalidad del artista.
- Helloseahorse!: Con 20 años sonando, esta banda es una de las que más ha ganado el cariño del público, definiendo el sonido de toda una corriente de música indie en México.
- kevis & Mayyky: Porque no todo lo son las guitarras, este duo de rap y hip-hop te hará saltar y levantar los puños en cada canción, pues cargados de mucha energía y un aura de los 90’s, rápidamente se han colado como una de las mejores propuestas.
- Malcriada: Cuando Mathilde Sobrino y Pepe Pecas decidieron hacer música juntos, probablemente no se imaginaban el boom que iban a ser, pues este proyecto con un sonido único está logrando tener un impacto global que no te querrás perder.
- Rusowsky: Este cantautor español llega a México promocionando Daisy, uno de los mejores discos en nuestro idioma, donde con un sonido moderno, explora lo clásico y la innovación de su visión.
¿Qué precio tienen los boletos del Vive Latino?
Los boletos están a la venta a través de la plataforma de Ticketmaster y en taquillas autorizadas, donde podrás encontrar tanto abonos como boletos individuales en Fase 2 o demás accesos prioritarios como los Platino o Boxes.
Precios de referencia (Fase 2, pueden variar):
- Abono General 2 días: Desde $4,697 MXN.
- Boleto Individual (Sábado o Domingo) General: Desde $2,700 MXN.
- Abono Platino: Desde $7,030 MXN (Fase 1)