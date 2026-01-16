¿Metallica inspiró a BTS? Esto es lo que debes saber sobre los próximos conciertos de la agrupación de K-Pop en México este 2026

En las últimas horas el furor del 'comeback' de BTS ha hecho explotar al internet pues no es cualquier regreso, sino que estamos hablando de una de las giras más esperadas de todos los tiempos, siendo que la agrupación más popular del de K-Pop lleva más de 4 años sin dar algún concierto juntos.

El ARMY de México no podría ser más feliz de tener a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook de regreso, y un detalle a tomar en cuenta para sus próximas tres fechas es su escenario, mismo que de acuerdo con primeros mapas, ¡Tendrá forma de 360 grados!, algo que no se veía en México desde los conciertos de Metallica en 2024.

¿Cómo será el escenario de BTS en México?

De acuerdo con los primeros mapas de venta de boletos, el escenario se encontrará justamente al centro del recinto, lo que ofrecerá una experiencia donde todo el fandom tendrá una gran vista.

Este tipo de escenarios está pensado para el mayor disfrute del público y a decir verdad, el show de BTS, justamente como el que tuvo Metallica en el Foro Sol (antes de llamarse Estadio GNP).

Si bien el mapa oficial en México aún no ha sido revelado ya se compartieron los mapas de los conciertos en Corea del Sur, Estados Unidos y España, por lo que se esper que para sus tres conciertos en México sea igual de 360° y con una forma de X

¿Cuándo salen a la venta los boletos de BTS en México?

"The tour will feature a 360-degree, in-the-round stage design, a departure from traditional end-stage configurations. The design also allows for increased capacity at each venue, potentially enabling BTS to accommodate larger crowds than previous tours." — Forbes pic.twitter.com/YJ6BJ1Cped — BTS Charts Daily (@btschartsdailyc) January 13, 2026

Para estos conciertos no habrá alguna preventa bancaria aunque sí para los fanáticos más grandes de BTS pues solo podrán acceder quienes tengan su ARMY MEMBERSHIP, la cual será el próximo jueves 22 de enero a las 9:00 am para los primeros shows y el 23 para el tercero.

La venta al público general será el sábado, 24 de enero, a las 9:00 y para acceder a ella, sólo debes ingresar a la boletera oficial del evento, aunque es muy probable que el ARYM agote todas las entradas en la preventa.