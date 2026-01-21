Sabrina Carpenter, The Marías, Alex Warren, Olivia Dean y más: Estos son los aristas que se presentarán en vivo en los Grammys 2026

Este miércoles han confirmado todos los actos en vivo que habrá en la próxima edición de los Grammy de este 2026 , la cuál además de histórica promete estar llena de intensidad, donde seremos testigos de grandes talentos que nos han cautivado en los últimos meses.

Un detalle que hay que tomar muy en cuenta de esta edición 68° de esta gala que premia a lo mejor de la música es que habrá un segmento especial donde podremos ver únicamente a los nominados como Mejor Artista Nuevo en los Premios Grammy 2026, misma que demostrará el por qué han sido nominados.

¿Qué artistas se presentarán en vivo en los Grammy 2026?

De primera mano se sabe que los nominados a Mejor Artista Nuevo son:



Addison Rae

Alex Warren

KATSEYE

Leon Thomas

Lola Young

Olivia Dean

SOMBR

The Marías



Por ello podremos ver sus actos en vivo antes de la transmisión de la Ceremonia de los Premios Grammy, misma que podrás seguir a través del sitio web oficial de la Academia en punto de las 2:30 pm hora de México.

Además de estos artistas, la Academia de Grabación ha confirmado el acto de Sabrina Carpenter, quien encenderá la ceremonia con un show que es más que esperado por la crítica especializada y sus fans, a la espera del anuncio de algunos actos en vivo más que se irán revelando en los próximos días.

¿Cuándo serán los Grammy 2026?

Esta próxima edición de los Premios Grammy se llevará a cabo el próximo 01 de febrero de 2026 en la Crypto Arena con sede en Los Ángeles, California, justo como en los últimos 23 años.

En esta gala se celebrará a la música y premiará la excelencia en las grabaciones, composiciones y artistas correspondientes al período comprendido entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025, de acuerdo con la selección realizada por los miembros de The Recording Academy.