Kanye West en CDMX: Este será el setlist de Ye en la Monumental Plaza de Toros “La México”

Este viernes 30 de enero se estará llevando el primer concierto de Ye en la Ciudad de México como parte de su última gira y el hype dentro de los fans de “El Patrón” está por los cielos pues se trata de uno de los artistas más emblemáticos de las últimas dos décadas.

Este fin de semana la Monumental Plaza de Toros “La México” no parará de cantar y saltar con himnos que han marcado a más de una generación, donde se esperan tanto clásicos de sus primeros discos, así como canciones de su última etapa musical y algunas posibles sorpresas.

¿Cuál será el setlist de Ye en la Ciudad de México?

Es importante mencionar que por lo general cada presentación de Ye suele ser distinta a la otra y que también son impredecibles, pues de tener invitados mundiales, también suele llevarse la noche para él solo, aunque de acuerdo a sus últimas fechas, podríamos escuchar las siguientes canciones:



Power (intro)

Can't Tell Me Nothing

Niggas in Paris

Praise God

Blood on the Leaves

Say You Will

Heartless

Love Lockdown

Runaway (intro)

Bound 2

Jail

STARS

PAID

TALKING

BOMB

EVERYBODY

FRIED

CARNIVAL

On Sight

Black Skinhead

No Church in the Wild

Wolves

Jesus Walks

Father Stretch My Hands, Pt. 1

Through the Wire

Gold Digger

Otis

Touch the Sky

All Falls Down

Good Life

FourFiveSeconds

Run This Town

Famous

Monster

Flashing Lights

All of the Lights

Homecoming

Stronger

Runaway

Otro de los aspectos que caracteriza las presentaciones en vivo de Ye es que suele samplear intros y mezclar o acortar canciones, jugando así con el furor de los asistentes, por lo que solo queda esperar a la noche para saber qué tipo de set sonará.

Kanye West retrasa su disco ‘BULLY’:

Aunque en las últimas semanas se esperaba que el rapero lanzara este mismo viernes 30 su tan esperado disco ‘BULLY’, el originario de la ciudad de Chicago lo ha vuelto a posponer, siendo al menos la cuarta vez que este proyecto sufre demoras.

Si bien, ya pudimos escuchar un primer adelanto con los tracks que Ye ha ido liberando, es un proyecto que ha emocionado por su diversidad en cuanto a géneros y estilos musicales, tal como lo fue ‘LAST BREATH’, donde se samplea la canción "Bésame Mama" de Poncho Sánchez y que contiene versos en lengua hispana.

¿Cuáles son las mejores rutas para llegar al concierto de Ye en la Plaza de Toros de la CDMX?

La Monumental Plaza de Toros "La México" está ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a unos cuantos metros del Estadio de la Ciudad de los Deportes y su dirección es la cerrada Augusto Rodin #130.

Llegar en Metro: Otra opción podría ser bajar en la estación del Metro San Antonio de la Línea 7 (Color Naranja), la cuál se encuentra un poco más retirada, con aproximadamente 700 metros.

Llegar en Metrobús: La mejor opción para llegar es en Metrobús, donde la parada más cercana es la estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 (Color Rojo), la cual se encuentra a unos cuántos metros.