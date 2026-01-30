“Ye Live Mexico City": Esto es TODO lo que debes saber sobre el concierto de Kanye West en la Monumental Plaza de Toros “La México"; horarios, acceso y rutas para llegar

Hoy viernes 30 de enero se estará llevando a cabo el primer concierto (de dos) del rapero Ye en La Monumental Plaza de Toros “La México” en una de las presentaciones más esperadas del año y probablemente de la década.

“El Patrón” llega a la Ciudad de México en medio de una “paz pública” esto luego de que hace unos días publicara una carta de disculpas hacia quienes ofendió por comentarios y actitudes del pasado, donde abordó el tema del accidente automovilístico que sufrió y el cómo este afectó su salud mental.

Todo parece indicar que la CDMX tendrá una de las mejores versiones de Ye en lo que se espera que sea una fecha inolvidable, por ello te dejaremos nuestras recomendaciones para que vivas la mejor experiencia.

¿A qué hora es el concierto de Ye en la Plaza de Toros México?

El evento “Ye Live in Mexico City” está programado para dar inicio a las 8:00 de la noche y ante cientos de dudas e incertidumbres, se espera que el artista respete completamente los tiempos de su show.

Ante este horario, los accesos estarían abriendo cerca de las 5:30 de la tarde, por lo que tienes un gran margen de tiempo para llegar al recinto, aunque es recomendable lo caótica que puede ser la ciudad en viernes.

¿Cómo llegar a La Monumental Plaza de Toros “La México”?

La Monumental Plaza de Toros "La México" está en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, muy cerca del Estadio de la Ciudad de los Deportes, y su dirección es: Cerrada Augusto Rodin #130.

Si piensas llegar en transporte público, tenemos dos de las rutas más directas y rápidas que puedes tomar pues hay una estación de Metro y Metrobús relativamente cercanas.

