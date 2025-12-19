Estos son los dos CONCIERTOS en la Arena CDMX que NO te puedes perder este fin de semana

Este viernes 19 y sábado 20 de diciembre la Arena Ciudad de México será testigo de dos de los conciertos más esperados del año , pues la Banda MS de Sergio Lizárraga estará presentándose como parte de su gira “Tour Edición Limitada 2025”, en lo que será uno de los mejores fines de semana del año, donde podremos escuchar sus mejores éxitos.

Formados en Mazatlán Sinaloa y con más de 20 años de trayectoria, la Banda MS se ha consolidado como una de las agrupaciones más queridas del país, donde sus canciones se han escuchado en cada rincón de México e incluso han llegado a todo el continente, pues junto con el regional nacional han trascendido a través de sus grandes éxitos.

¿A qué hora es el concierto de la Banda MS en la Arena Ciudad de México HOY?

Se ha confirmado que las puertas para el concierto se abrirán en punto de las 7:00 pm y se espera que la música en vivo comience cerca de las 8:30 pm, por lo que es importante ser puntual para que no te pierdas ningún detalle de estas grandes funciones.

¿Qué canciones tocará Banda MS de Sergio Lizarraga en la Arena CDMX?

Si algo caracteriza a la banda Banda MS en vivo es toda la energía que dejan en el escenario y lo extensos que llegan a ser sus conciertos, donde probablemente escuchemos las siguientes canciones:

La casita

Se va muriendo mi alma

Tengo Claro

Cerrando ciclos

Tu perfume

Me gustas mucho

Increíble

Sin evidencia

Ayer la vi por la calle

El ausente

Pensé En Ti

Seguro Le Dolió

Mejor me alejo

Tu postura

Hermosa experiencia

Ojos cerrados

Mi olvido

Tengo que colgar

Solo con verte

Me vas a extrañar

Háblame de ti

El color de tus ojos

Por este amor

El sinaloense

Por mí no te detengas

El Sonidito

Cahuates, pistaches

El mechón

Somos los que somos

Me Cansé

Al despertar

Un hombre normal

Seremos

¿Y qué tal si funciona?

Que fuimos

Tú naciste para mí

Tragos amargos

Alma enamorada

Disculpe usted

La sinvergüenza

Mi razón de ser

Mi mayor anhelo

No me pidas perdón

A lo mejor

Qué maldición

¿Cómo llegar al concierto de la Banda MS en la Arena CDMX?

La Arena Ciudad de México está en el poniente de la Ciudad de México, en la Avenida de las Granjas 800, Colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco y hay diferentes maneras de llegar en transporte público o particular.

