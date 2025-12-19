Estos son los dos CONCIERTOS en la Arena CDMX que NO te puedes perder este fin de semana
Estos son dos de los conciertos más especiales en la CDMX que NO te puedes perder por nada.
Este viernes 19 y sábado 20 de diciembre la Arena Ciudad de México será testigo de dos de los conciertos más esperados del año , pues la Banda MS de Sergio Lizárraga estará presentándose como parte de su gira “Tour Edición Limitada 2025”, en lo que será uno de los mejores fines de semana del año, donde podremos escuchar sus mejores éxitos.
Formados en Mazatlán Sinaloa y con más de 20 años de trayectoria, la Banda MS se ha consolidado como una de las agrupaciones más queridas del país, donde sus canciones se han escuchado en cada rincón de México e incluso han llegado a todo el continente, pues junto con el regional nacional han trascendido a través de sus grandes éxitos.
¿A qué hora es el concierto de la Banda MS en la Arena Ciudad de México HOY?
Se ha confirmado que las puertas para el concierto se abrirán en punto de las 7:00 pm y se espera que la música en vivo comience cerca de las 8:30 pm, por lo que es importante ser puntual para que no te pierdas ningún detalle de estas grandes funciones.
¿Qué canciones tocará Banda MS de Sergio Lizarraga en la Arena CDMX?
Si algo caracteriza a la banda Banda MS en vivo es toda la energía que dejan en el escenario y lo extensos que llegan a ser sus conciertos, donde probablemente escuchemos las siguientes canciones:
La casita
Se va muriendo mi alma
Tengo Claro
Cerrando ciclos
Tu perfume
Me gustas mucho
Increíble
Sin evidencia
Ayer la vi por la calle
El ausente
Pensé En Ti
Seguro Le Dolió
Mejor me alejo
Tu postura
Hermosa experiencia
Ojos cerrados
Mi olvido
Tengo que colgar
Solo con verte
Me vas a extrañar
Háblame de ti
El color de tus ojos
Por este amor
El sinaloense
Por mí no te detengas
El Sonidito
Cahuates, pistaches
El mechón
Somos los que somos
Me Cansé
Al despertar
Un hombre normal
Seremos
¿Y qué tal si funciona?
Que fuimos
Tú naciste para mí
Tragos amargos
Alma enamorada
Disculpe usted
La sinvergüenza
Mi razón de ser
Mi mayor anhelo
No me pidas perdón
A lo mejor
Qué maldición
¿Cómo llegar al concierto de la Banda MS en la Arena CDMX?
La Arena Ciudad de México está en el poniente de la Ciudad de México, en la Avenida de las Granjas 800, Colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco y hay diferentes maneras de llegar en transporte público o particular.
- Llegar en Metro: La estación más cercana es Metro Ferrería de la Línea 6 (color rojo), la cuál va de Martín Carrera a El Rosario, esta estación se encuentra a menos de 10 minutos caminando.
- Llegar en Metrobus: La estación más cercana es Tecnoparque, de la Línea 6 (color rosa), misma que va de El Rosario a Villa de Aragón. Este transporte se encuentra a 5 minutos caminando aproximadamente.
- Llegar en Tren Suburbano: Este transporte que recorre de Buenavista a Cuautitlán podría servirte si bajas en la Estación Fortuna, la cuál se encuentra a poco más de un kilómetro.