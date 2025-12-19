ÚLTIMOS CONCIERTOS: Estos son los eventos imperdibles del fin de semana del 18, 19, 20, 21 y 22 de diciembre
Estos son unos de los últimos conciertos en CDMX que NO te puedes perder
De cara a los últimos días de conciertos en la Ciudad de México te compartiremos la guía que sí o sí debes tener, pues aunque el año está terminando, nuestras ganas de escuchar música en vivo no, por ello te compartiremos los eventos que NO te puedes perder.
Este 2025 estuvo marcado por grandes eventos musicales, tal como lo que es el furor que Bad Bunny ha despertado en todo México y aunque su estadía está llegando a su fin, aún quedan unas cuantas fechas, pero que si lo tuyo no es el reguetón, no te pierdas esta información.
¿Qué conciertos habrá en CDMX este fin de semana?
- La noche de este jueves 18 de diciembre, Charles Ans, uno de los raperos más destacados de todo México hará mover las manos a su ritmo en el Foro Indie Rocks!, en un concierto lleno de hits.
- Considerado como uno de los ídolos pop más populares de los últimos años, Mario Bautista ofrecerá un show único en el Foro Puebla este jueves 18 de diciembre, donde repasará sus grandes éxitos.
- Con su última tanda de conciertos, Bad Bunny estará presentándose este 19, 20 y 21 de diciembre en una de las giras más esperadas por todo México, cerrando sus 8 presentaciones en el Estadio GNP.
Una de las bandas que definieron el rumbo del rock mexicano, Caifanes llegará al Palacio de los Deportes este sábado 20 y 21 de diciembre de diciembre como parte de su segunda tanda de presentaciones en el venue.
- La Banda MS de Sergio Lizárraga ofrecerá un par de conciertos en la Arena Ciudad de México este viernes 19 y sábado 20 de diciembre donde pondrán a su público a cantar y bailar sus mejores éxitos.
- El cantante de regional Alfredo Olivas estará dando dos conciertos este 19 y 20 de diciembre en la Monumental Plaza de Toros “La México” que no te querrás perder por nada del mundo.
- Esta nueva edición de la “Última Peda Fest 2025” llegará al Balneario Olímpico Pantitlán este sábado 20, donde se estará presentando artistas como El Komander, La Cachirula y Loojan, La Factoría, Silverio, Sayuri & Sopholov, Faruz Feet, Salón Victoria, Sonido Iztaparrasta y Sonido los jr.