¿Enamorado y sin planes? Estos son los MEJORES conciertos en CDMX para este fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero

Este fin de semana se estarán llevando unos de los conciertos más esperados de todo México, donde miles de capitalinos revivirán sus mejores épocas “emos” y otros más llevarán “el perros” a otro nivel…

Como es ya una costumbre, la Ciudad de México se ha hecho de una capital cultural, donde todo tipo de eventos musicales están teniendo lugar con mayor frecuencia y con los que estamos entrando a la temporada de festivales en nuestro país, lo que significa la visita de diversos artistas internacionales.

¿Qué conciertos habrá en CDMX este fin de semana?

¡Ser emo no fue una etapa mamá! My Chemical Romance estará llegando al Estadio GNP como parte del 20 aniversario de su álbum “The Black Parade”, por lo que estarán ofreciendo dos conciertos este viernes 13 y sábado 14 de febrero, donde además estará abriendo la noche The Hives.

Quien es considerado como uno de los máximos exponentes del reguetón mexicano, El Malilla , estará ofreciendo una noche única en el Palacio de los Deportes este viernes 13 de febrero.



La Garfield, una de las agrupaciones mexicanas con una propuesta que más ha llamado la atención esta última década llegará al Pepsi Center para dar una noche llena de música y baile con canciones que ya son un clásico.

El artista que hizo un gran estruendo en el género urbano: Eladio Carrión estará presentándose en el Palacio de los Deportes este sábado 14 de febrero en lo que será un evento único para los verdaderos fans.



Uno de los dúos favoritos de México Jesse & Joy, estará llegando de nueva cuenta al Auditorio Nacional donde repasaremos canciones que por años han sonado en nuestras playlists, en lo que será una noche para recordar la del sábado.

La noche del sábado 14 de febrero Midnight Generation, considerada como una de las bandas revelación de la escena mexicana estará presentándose en el Pepsi Center donde el funk y el baile no harán falta.

La noche del sábado 14 de febrero Midnight Generation, considerada como una de las bandas revelación de la escena mexicana estará presentándose en el Pepsi Center donde el funk y el baile no harán falta.