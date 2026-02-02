Kali Uchis, El Malilla, My Chemical Romance y festivales gratuitos llegarán a la CDMX en el mes de febrero de 2026: Estos son LOS MEJORES conciertos del mes

En el mes de febrero grandes conciertos llegarán a la Ciudad de México , donde además de que seremos testigos de shows masivos e históricos, podremos presenciar muchos otros un poco más íntimos y privados, con algo de lo que caracteriza la capital por su gran oferta cultural.

Rock, indie, pop, alternativo… Hay una gran fusión de artistas que estarán teniendo presentaciones en la CDMX las cuáles no te puedes perder, por ello te dejaremos la guía con las mejores recomendaciones de este mes.

¿Qué conciertos habrá en CDMX en febrero de 2026?

Porter: La banda mexicana estará celebrando más de 20 años de carrera en el Auditorio Nacional este jueves 05 de febrero en una noche imperdible.

Nortec Collective: Bostich & Fussible: Este dúo estará soltando sus mejores mezclas en el venue conocido como La Maraka el 05 de feberero.

The Cardigans: Una de las bandas más representativas de los años 90's, llegarán con sus mejores éxitos al Pepsi Center viernes 06 de febrero en una noche llena de hits que marcaron una época.

KOKÔ CECÊ y Katie Stelmanis: Este par de artistas ofrecerá un concierto único en el Foro Indie Rocks! donde sonarán todos los éxitos de su ya larga el viernes 06 de febrero.

Jesse Baez: Uno de los artistas del género urbano más revolucionarios de los últimos años estará ofreciendo un concierto único y lleno de sorpresas en el Teatro Metropólitan este 06 de febrero.

Wendy Sulca: Una de las artistas más virales de las últimas décadas estará llegando con sus grande éxitos al Foro La Paz, donde seremos testigos de uno de los conciertos más icónicos.

Kansas: Una de las agrupaciones más enigmáticas del siglo pasado estará llegando al Velódromo Olímpico este próximo sábado 07 de febrero en lo que será una fecha histórica.

Los Rumberos: Con todo su ritmo y buena onda, la agrupación regresará a la Ciudad de México para presentarse en el Teatro Metropólitan este próximo sábado 07 de febrero.

Silverio: Su Majestad Imperial estará ofreciendo un set mítico en el venue conocido como El Pasagüero, donde dará play a sus mejores pistas y entrará en acción con su característica trusa roja.

The Hives: Una de las bandas más queridas de la música indie de los últimos 20 años estarán llegando con sus trajes característicos al Teatro Metropólitan este miércoles 11 de febrero.

Yuri: La cantante que ha cautivado a millones de mexicanos a través de las deácadas estará ofreciendo un concierto único en el Auditorio Nacional el miércoles 11 de febrero.

Kalimba: El artista estará llegando al Auditorio Nacional el jueves 12 de febrero con las canciones que lo han posicionado como uno de los artistas más destacados de las últimas décadas.

Sad Saturno y Marino: Dos de los artistas más destacados dentro de la escena under de México estarán presentando sus mejores canciones en el venue Segundo Piso el jueves 12 de febrero.

My Chemical Romance: Una de las bandas más representativas del emo ofrecerá un par de conciertos imperdibles en el Estadio GNP viernes 13 y sábado 14 con un show único que demostrará que "no solo fue una etapa".

La Garfield: La noche del viernes 13 de febrero, una de las propuestas musicales más destacadas de los últimos años estará presentándose en el Pepsi Center.

El Malilla: Quien es considerado como uno de los mayores exponentes del reguetón "mexa" estará llegando al Palacio de los Deportes para romper con todo con sus mejores canciones.

Jesse & Joy: Uno de los dúos favoritos de todo México estará presentándose el sábado 14 y el jueves 19 de febrero en el Auditorio Nacional en lo que será una noche especial.

Eladio Carrión: El reconocido artista urbano estará presentándose en el Palacio de los Deportes sábado 14 de febrero en lo que será uno de los conciertos más esperados.

Midnight Generation: Los ritmos bailables de una de las bandas más frescas de los últimos años estará presentándose en el Pepsi Center el sábado 14 de febrero.

Dromedarios Mágicos e Ilse Hendrix: Dos de las propuestas más interesantes de la escena alternativa de México estarán presentándose este sábado 14 de febrero en el Club del Rock and Roll.

Enrique Guzmán: Una de las voces y personalidades más icónicas de la lengua en español estará llegando al Teatro Metropólitan el sábado 14 de febrero en un concierto único.

Festival Ruido y Cariño: El sábado 14 de febrero se llevará a cabo este festival histórico que juntará a bandas como Los Esquizitos, La Tremenda Korte, Salón Victoria, Lost Acapulco, Los de Abajo y El Shirota en el Gran Forum.

Patinart 3: Este festival gratuito se celebrará en el Skate Park de Parque Lira en sábado 14 de febrero con bandas como Muérete Tú, Perritos Genéricos o Carrion Kids, entre más.

Doja Cat: La artista estadounidense que revolucionó en R&B, trap, pop y rap estará presentandose en una fecha única en el Palacio de los Deportes el miércoles 18.

La artista estadounidense que revolucionó en R&B, trap, pop y rap estará presentandose en una fecha única en el Palacio de los Deportes el miércoles 18. Meme Del Real: Uno de los músicos más destacados del rock mexicano estará presentando su primer disco como solista en el Teatro Metropólitan el miércoles 18 de febrero.

Emmanuel: El cantante estará presentándose en el Auditorio Nacional el viernes 20 de febrero en un concierto más que especial donde escucharemos los hits que lo han acompañado por décadas.

Vilma Palma y Vampiros: La banda argentina icónica de los 80's llegará al Pepsi Center para cantar los éxitos que marcaron a toda una generación viernes 20 de febrero.

Electric Daisy Carnival (EDC México): Uno de los festivales de música electrónica estará celebrándose el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero donde los más grandes exponentes de la escena estarán haciendo vibrar el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Big Time Rush: La agrupación que saltó de la televisión a la vida real y que nos cautivó con sus canciones llegará al Palacio de los Deportes el sábado 21 de febrero.

El Gran Silencio: La banda que fue un boom a finales de los 90's estará presentando sus mejores éxitos en el Pepsi Center el sábado 21 de febrero

Belafonte Sensacional: Una de las propuestas mexicanas que más ruido han hecho en los últimos años estará presentándose en el Multiforo Alicia este 21 de febrero.

Una de las propuestas mexicanas que más ruido han hecho en los últimos años estará presentándose en el Multiforo Alicia este 21 de febrero. Kali Uchis: La artistas sensación del R&B estará llegando en solitario tras varios años al Palacio de los Deportes miércoles 25 de febrero presentando su último disco.