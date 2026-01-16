Estos son los MEJORES conciertos que habrá en la Ciudad de México este fin de semana del 16, 17 y 18 de enero

Oficialmente el mes ha despabilado y con ello la actividad dentro de la Ciudad de México, la cuál cada vez toma mas y más ritmo, por lo que los conciertos y eventos culturales han comenzado a despegar y por ello te compartiremos nuestra guía con los mejores eventos de este fin de semana del 16, 17 y 18 de enero.

Desde lo mejor del metal moderno, el regional mexicano, la cumbia, la CDMX ha arrancado con algunos de l os conciertos más esperados por miles de fans, pues habrán artistas internacionales que llegarán a dejarlo todo, donde habrá eventos en estadios y en foros pequeños, de todo tipo.

¿Qué conciertos habrá este fin de semana en CDMX?