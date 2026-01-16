Estos son los MEJORES conciertos que habrá en la Ciudad de México este fin de semana del 16, 17 y 18 de enero
Estos son los mejores conciertos que habrá en la Ciudad de México este fin de semana.
Oficialmente el mes ha despabilado y con ello la actividad dentro de la Ciudad de México, la cuál cada vez toma mas y más ritmo, por lo que los conciertos y eventos culturales han comenzado a despegar y por ello te compartiremos nuestra guía con los mejores eventos de este fin de semana del 16, 17 y 18 de enero.
Desde lo mejor del metal moderno, el regional mexicano, la cumbia, la CDMX ha arrancado con algunos de l os conciertos más esperados por miles de fans, pues habrán artistas internacionales que llegarán a dejarlo todo, donde habrá eventos en estadios y en foros pequeños, de todo tipo.
¿Qué conciertos habrá este fin de semana en CDMX?
- El cantautor y músico español Leiva se estará presentando este viernes 16 de enero en el Auditorio Nacional, donde presentará sus mejores éxitos en lo que será una noche llena de rock y folk que seguramente no te querrás perder.
- Tras haber reprogramado su concierto, la banda estadounidense Avenged Sevenfold dará un épico concierto en el Estadio GNP el sábado 17 de enero, donde estarán acompañados de bandas como A Day to Remember, Daron Malakian and Scars on Broadway, Electrify Rock Band y Mr. Bungle.
- La cantautora chilena Camila Moreno ofrecerá un concierto en el Teatro Benito Juárez, donde estará presentando su último trabajo "La Primera Luz" este próximo sábado 17 de enero.
- Luis Ángel "El Flaco" estará llegando el sábado a la Arena Ciudad de México con su nueva gira “El Show Debe Continuar”, con la que estará presentando sus mejores éxitos en una noche llena de sorpresas.
- Más allá de los guitarrazos, Los Askis, una de las agrupaciones más emblemáticas, ofrecerán un concierto épico en el Auditorio Nacional este domingo 18 de enero en lo que será una noche llena de ritmo y cumbia, en una presentación que seguramente será recordada por años.