Estos son LOS MEJORES CONCIERTOS que habrá en CDMX este mes de enero de 2026

Estamos iniciando un nuevo año y lejos de ir de manera tranquila y calmada, la Ciudad de México se está alistando para recibir a algunos de los artistas más destacados de todos los tiempos, los cuales ofrecerán conciertos que seguramente no te querrás perder por nada del mundo.

Desde Kanye West (Ye) hasta Molotov, Los Askis o Silvana Estrada, una de las cantautoras mexicanas más destacadas de los últimos años, estarán ofreciendo noches inolvidables este mes de enero, mismas que seguramente con el paso de los años se volverán espectáculos anecdóticos.

¿Qué conciertos habrá en CDMX en enero?