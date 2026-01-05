Estos son LOS MEJORES CONCIERTOS que habrá en CDMX este mes de enero de 2026
Los conciertos en la Ciudad de México arrancaron con todo y en estos días seremos testigos de algunos de los mejores artistas de la actualidad.
Estamos iniciando un nuevo año y lejos de ir de manera tranquila y calmada, la Ciudad de México se está alistando para recibir a algunos de los artistas más destacados de todos los tiempos, los cuales ofrecerán conciertos que seguramente no te querrás perder por nada del mundo.
Desde Kanye West (Ye) hasta Molotov, Los Askis o Silvana Estrada, una de las cantautoras mexicanas más destacadas de los últimos años, estarán ofreciendo noches inolvidables este mes de enero, mismas que seguramente con el paso de los años se volverán espectáculos anecdóticos.
¿Qué conciertos habrá en CDMX en enero?
- Óscar D’León - Una de las leyendas de la música salsa estará llegando al Auditorio Nacional el 7 de enero en un concierto único para los amantes del ritmo y los sonidos latinos.
- Patrick Miller - Este DJ pionero del género musical del High Energy y líder de un fenómeno cultural en la Ciudad de México desde los años 80, donde el baile lo era todo, hará vibrar el Palacio de los Deportes el sábado 10.
- Leiva - El cantautor y multiinstrumentista español cautivará a todos sus fans en un concierto imperdible este viernes 16 de enero en el Auditorio Nacional, donde cantará los grandes éxitos de su carrera.
- Avenged Sevenfold - Tras haber reprogramado su concierto en CDMX, esta banda confirmó que estarán acompañados en su show en el Estadio GNP de bandas como A Day to Remember, Daron Malakian and Scars on Broadway y Mr. Bungle el sábado 17 de enero.
- Los Askis - Una de las agrupaciones más populares e icónicas de México llegará al Auditorio Nacional el 18 de este mes en una noche llena de ritmo y la cumbia que tanto los ha caracterizado estos años.
- Yo La Tengo - Este trío de rock indie hará sonar sus mejores clásicos en el Foro Indie Rocks! los días 20 y 21 de enero en dos fechas que sus fanáticos recordarán por toda la vida.
- José Madero - Anticipando lo que podría ser su nuevo trabajo de estudio, el exvocalista de Panda estará ofreciendo un concierto único en el Estadio GNP el 24 de enero como parte de su gira “Érase Una Bestia”.
- C-Kan - Uno de los raperos más destacados de todo México estará haciendo vibrar el Pepsi Center el sábado 24 en una noche que seguramente estará llena de grandes hits y grandes barras.
- Silvana Estrada - Una de las cantautoras más destacadas de todo México estará presentándose los días 27, 28 y 29 de enero en el Teatro Metropólitan donde estará presentando su último álbum “Vendrán Suaves Lluvias”.
- Ye - El rapero, productor, artista y diseñador, Kanye West regresará a la Ciudad de México tras más de 16 años este próximo 30 y 31 de enero en un par de noches únicas en la Monumental Plaza de Toros “La México”.
- Molotov - Considerados como una de las bandas más irreverentes e importantes del rock mexicano, “los molochos” estarán haciendo vibrar el Palacio de los Deportes este sábado 31 de enero.
- Yandel - Uno de los reguetoneros más destacados de todos los tiempos llegará con lo mejor del género urbano en una versión sinfónica al Auditorio Nacional en una de las presentaciones más innovadoras.
- Mala Rodríguez - La rapera española estará soltando sus mejores barras en el Foro Hilvana el 31 de enero donde dejará en claro por qué es una de las artistas españolas más exitosas del género.