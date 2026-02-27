Shakira GRATIS en el Zócalo, trap, electrónica y más: Estos son los mejores conciertos en CDMX este fin de semana del 27, 28 de febrero y 01 de marzo
¿Listos para uno de los mejores fines de semana del año? Estos son los mejores conciertos que habrá en CDMX este fin de semana.
Este fin de semana habrá una serie de conciertos totalmente imperdibles en la Ciudad de México, donde como siempre, se llevarán eventos para todos los gustos, pues la capital será testigo de eventos masivos y gratuitos… Así como otros más íntimos y reservados pero igual de emocionantes.
La propuesta cultural que ofrece la CDMX semana a semana ha posicionado a la urbe como una de las más atractivas del mundo y la agenda que te compartiremos con los mejores conciertos, reafirman este logro que poco a poco se ha trabajado.
¿Qué conciertos habrá en la Ciudad de México este fin de semana?
- La artista colombiana, Shakira estará ofreciendo su concierto número 13 en el Estadio GNP el viernes 27 de febrero, la que ha sido considerada como su residencia en la ciudad y ha formado parte de la gira de una artista latina más exitosa de todos los tiempos.
- El trapero Bavhi estará ofreciendo un show imperdible en el Foro Puebla este viernes 27 de febrero, donde hará un repaso por todas sus canciones que lo han colocado como uno de los artistas más interesantes de la escena argentina.
- El dúo francés Polo & Pan tendrá un DJ Set imperdible en el Antiguo Hotel Reforma el sábado 28 de febrero como parte de su breve paso por México en una noche que apunta a ser una de las más épicas del año.
- Nuestro país nunca ha dejado de dar grandes talentos y parte de ello es La Texana, quien se estará presentando en el Teatro Metropólitan este sábado 28 de febrero sus canciones que lo han colocado como uno de los proyectos emergentes más queridos.
- El domingo 01 de marzo Los Ángeles Negros estará presentando los éxitos que los han colocado como una de las agrupaciones más icónicas de México en el Teatro Metropólitan, en lo que será un concierto sin igual.
- Una de las propuestas más interesantes de la música española, Las Migas, estarán presentándose en el venue conocido como El Cantoral con el cuál estarán celebrando en México 20 años de trayectoria este domingo 01 de marzo.
- El concierto que fue rumor y que se confirmó hace unos días: Shakira GRATIS en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta fecha será su última presentación en nuestro país y sería la 14 en la capital tras una intensa serie de conciertos en el Estadio GNP.