ATENCIÓN A FANS: Ye (Kanye West) ha cancelado se segundo concierto

Hablar de Ye (Kanye West) es entrar en polémica, pues aunque es sabido que es uno de los raperos, productores, diseñadores e incluso creativos más destacados de las últimas dos décadas, se ha vuelto un artista completamente errático e impredecible, incluso para su mismo entorno cercano.

En las últimas horas se hizo oficial que ha cancelado un nuevo concierto, esta vez en Sudáfrica, siendo esta la segunda fecha de su tour que “El Patrón” deja tirada, lo que ha despertado mucha incertidumbre sobre sus próximos dos conciertos en la Monumental Plaza de Toros “La México” el próximo 30 y 31 de enero de 2026.

¿Por qué Kanye West canceló su concierto en Sudáfrica?

De momento únicamente se sabe que Ye disolvió todo vínculo con la promotora Monyake Group ya que el rapero de 48 años ha dado preferencia a su propia empresa de producción “YEEZY PRODUCTIONS”, quienes se encargarán de la planificación, realización de sus futuros espectáculos, así se le hizo saber a los asistentes de este show cancelado a través de un correo, por lo que no se sabe qué es lo que sucederá con sus dos fechas en México.

El concierto en Sudáfrica se iba a realizar el próximo sábado 13 de diciembre en el Ellis Park Stadium de Johannesburgo se sumó a su creciente lista de conciertos que tendría, junto a su fecha en Sao Paulo, la cuál también canceló a días.

¿Kanye West cancelará sus conciertos en México?

Si bien, de momento no se ha emitido algún comunicado oficial del artista o su equipo, hay una alta probabilidad de que Ye cancele o posponga sus conciertos en la Monumental Plaza de Toros “La México”, pues su cambio de última hora de promotora podría significar un replanteamiento en esta gira.

El rapero tiene programado su regreso a México este 30 y 31 de enero tras 17 años en un par de fechas que ya son sold out, donde las entradas más baratas tenían un precio de $2,852 y las más caras $24,800 pesos, esto sin contar los cargos por servicio, por lo que la expectativa es alta.