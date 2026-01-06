¿Cuándo inicia la Feria de León 2026 y qué artistas estarán? Esto es TODO lo que debes saber sobre la gran festividad
Estamos a días del inicio de una de las ferias más esperadas de todo el país la cuál llegará con un cartel repleto de artistas de gran calidad.
Estamos a poco del inicio de la Feria de León Guanajuato , uno de los eventos más destacados de todo el año, pues poco a poco han conseguido trascender y reunir gente de todo el país e incluso algunos turistas internacionales por la gran cantidad de actividades que se realizan estas semanas.
Además de un gran pabellón dedicado a la gastronomía, este festival recibirá espectáculos sobre hielo de Disney, circo, música en vivo con artistas internacionales, stand up, lucha libre y demás sorpresas para toda la familia.
¿Cuándo inicia la Feria de León?
Esta festividad llena de música dará inicio este próximo viernes 09 de enero y terminará con las actividades hasta el miércoles 04 de febrero, donde en sus diversos escenarios seremos testigos de grandes conciertos.
Dentro de estas actividades musicales en vivo podremos escuchar lo mejor del regional mexicano, rock, pop y electrónica, con lo que se espera que sea una de las ferias más destacadas de todo el país.
¿Qué artistas estarán en la Feria de León este 2026?
Esta edición contará con escenarios como El Palenque, el Foro de la Gente y el Foro del Lago, el que además de recibir música, tendrá comediantes, lucha libre y box.
Foro de la Gente León Guanajuato 2026
- 9 enero - Enjambre
- 10 enero - Foo Fighters
- 11 enero - Pequeños Musical
- 16 enero - La Trakalosa de Monterrey
- 17 enero - DLD
- 20 enero - Los Recoditos
- 23 enero - La Arrolladora Banda El Limón
- 24 enero - Kinky
- 30 enero - Tiësto
- 31 enero - Moenia
- 1 febrero - Paty Cantú y Mau y Ricky
- 3 febrero - Banda Machos
- 4 febrero - Zoé
Palenque Feria de León 2026
9 de enero - Alfredo Olivas
10 de enero - Gloria Trevi
11 de enero - Palomazo Norteño
12 de enero - Natalia Jiménez
16 de enero - Sorpresa*
17 de enero - Julión Álvarez
18 de enero - Pancho Barraza
19 de enero - Cuisillos
20 de enero - María José
21 de enero - Matute
22 de enero - Carín León
23 de enero - Carín León
24 de enero - Emmanuel y Mijares
25 de enero - Conjunto Primavera
26 de enero - Yuridia
27 de enero - Jorge Medina y Josi Cuen
29 de enero - Christian Nodal
30 de enero - Alejandro Fernández
31 de enero - Alejandro Fernández
1 de febrero - Banda MS
2 de febrero - Edén Muñoz
3 de febrero - Edén Muñoz
4 de febrero - Chuy Lizarraga
Foro del Lago Feria de León 2026
- 15 de enero - El Búnker
- 19 y 21 de enero - Luchas
- 20 de enero - Box
- 25 de enero - Ricardo O’Farill, Isabel Fernández y Lalo Elizarrarás
- 28 de enero - Little Jesus, Paloma Morphy y Macario Martínez
¿Qué precio tienen los boletos para la Feria de León 2026?
Los precios de los boletos para el Palenque de la Feria de León dependen de la zona y del artista, aunque en su sitio se muestra que van desde los $300 hasta los $4,500 pesos.
Por otro lado, algunos otros conciertos son gratuitos o en su defecto, regalan entradas a través del sitio oficial en línea.