¿⁠Cuándo inicia la Feria de León 2026 y qué artistas estarán? Esto es TODO lo que debes saber sobre la gran festividad

Estamos a poco del inicio de la Feria de León Guanajuato , uno de los eventos más destacados de todo el año, pues poco a poco han conseguido trascender y reunir gente de todo el país e incluso algunos turistas internacionales por la gran cantidad de actividades que se realizan estas semanas.

Además de un gran pabellón dedicado a la gastronomía, este festival recibirá espectáculos sobre hielo de Disney, circo, música en vivo con artistas internacionales, stand up, lucha libre y demás sorpresas para toda la familia.

¿Cuándo inicia la Feria de León?

Esta festividad llena de música dará inicio este próximo viernes 09 de enero y terminará con las actividades hasta el miércoles 04 de febrero, donde en sus diversos escenarios seremos testigos de grandes conciertos.

Dentro de estas actividades musicales en vivo podremos escuchar lo mejor del regional mexicano, rock, pop y electrónica, con lo que se espera que sea una de las ferias más destacadas de todo el país.

¿Qué artistas estarán en la Feria de León este 2026?

Esta edición contará con escenarios como El Palenque, el Foro de la Gente y el Foro del Lago, el que además de recibir música, tendrá comediantes, lucha libre y box.

Foro de la Gente León Guanajuato 2026

9 enero - Enjambre

10 enero - Foo Fighters

11 enero - Pequeños Musical

16 enero - La Trakalosa de Monterrey

17 enero - DLD

20 enero - Los Recoditos

23 enero - La Arrolladora Banda El Limón

24 enero - Kinky

30 enero - Tiësto

31 enero - Moenia

1 febrero - Paty Cantú y Mau y Ricky

3 febrero - Banda Machos

4 febrero - Zoé

Palenque Feria de León 2026

9 de enero - Alfredo Olivas

10 de enero - Gloria Trevi

11 de enero - Palomazo Norteño

12 de enero - Natalia Jiménez

16 de enero - Sorpresa*

17 de enero - Julión Álvarez

18 de enero - Pancho Barraza

19 de enero - Cuisillos

20 de enero - María José

21 de enero - Matute

22 de enero - Carín León

23 de enero - Carín León

24 de enero - Emmanuel y Mijares

25 de enero - Conjunto Primavera

26 de enero - Yuridia

27 de enero - Jorge Medina y Josi Cuen

29 de enero - Christian Nodal

30 de enero - Alejandro Fernández

31 de enero - Alejandro Fernández

1 de febrero - Banda MS

2 de febrero - Edén Muñoz

3 de febrero - Edén Muñoz

4 de febrero - Chuy Lizarraga

Foro del Lago Feria de León 2026

15 de enero - El Búnker

19 y 21 de enero - Luchas

20 de enero - Box

25 de enero - Ricardo O’Farill, Isabel Fernández y Lalo Elizarrarás

28 de enero - Little Jesus, Paloma Morphy y Macario Martínez

¿Qué precio tienen los boletos para la Feria de León 2026?

Los precios de los boletos para el Palenque de la Feria de León dependen de la zona y del artista, aunque en su sitio se muestra que van desde los $300 hasta los $4,500 pesos.

Por otro lado, algunos otros conciertos son gratuitos o en su defecto, regalan entradas a través del sitio oficial en línea.