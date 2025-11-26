Por si quieres ir: todas las bandas y artistas que estarán gratis en la Feria de León 2026
La nueva edición de la feria será un parteaguas, pues la ciudad celebrará su 450 aniversario, por lo que el gobierno estatal aventará la casa por la ventana
La Feria Estatal de León 2026 es un hecho, pues el gobierno estatal por fin reveló la cartelera de artistas y bandas que se presentarán completamente gratis en el Foro Mazda. Este evento será una completa fiesta, pues la ciudad celebrará su 450 aniversario, mientras que la celebración cumplirá 150 años, por lo que será encabezado por Foo Fighters, que se presentó recientemente en Monterrey, Nuevo León.
Los leoneses estarán de fiesta casi un mes, pues la feria arranca el 9 de enero con la presentación de Enjambre y concluye el 4 de febrero con la banda mexicana Zoé, que este año impuso un récord en el rock en español con sus conciertos en el Estadio GNP. Estas es la cartelera completa:
ENERO
- Viernes 9 – Enjambre
- Sábado 10 - Foo Fighters
- Domingo 11 – Banda Pequeños Musical
- Viernes 16 - Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey
- Sábado 17 – DLD
- Martes 20 – Banda los Recoditos
- Jueves 22 – Los Ángeles Azules
- Viernes 23 – La Arrolladora Banda El Limón
- Sábado 24 – Kinky
- Viernes 30 – Tiesto
- Sábado 31 – Moenia
FEBRERO
- Domingo 1 - Paty Cantú
- Martes 3 - Banda Machos
- Miércoles 4 – Zoé.
¿Qué hacer en León, Guanajuato?
León será el epicentro del país a principios del 2026 por su feria estatal, por lo que recibirá miles de personas de toda la República y del extranjero. Por ello, los turistas buscarán actividades para conocer un poco más de la ciudad. De acuerdo con México Desconocido, estas son las 5 mejores cosas por hacer:
- Adquirir productos de piel. León es la ciudad perfecta para comprar zapatos o bolsas de piel de buena calidad y a un precio por debajo del mercado en todo el país, pues es la zona predilecta donde se confeccionan estos productos.
- Visitar el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. El lugar se ubica en el Forum Cultural Guanajuato, donde se albergan grandes colecciones de arte y esculturas tanto de pequeña como de gran escala. El recinto es impresionante, pues tiene tres niveles, así que si tienes tiempo esta es una buena opción.
- Comer una guacamaya. Este antojito es el predilecto de la zona y el cual debes probar sí o sí, pues es de fácil acceso, ya que en cada esquina se encuentra un puesto vendiendo este manjar, que se compone de un bolillo relleno de chicharrón, bañado con salsa picante y su buena porción de aguacate.
- Ir al Zooleón. Este parque cuenta con más de 1,200 ejemplares de 180 diferentes especies. Es una buena actividad para acudir en familia, ya que abre todos los días de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde.
- Ir a un juego de futbol. León es casa de los Panzas Verdes, que juegan en la Liga BBVA MX, por lo que una buena opción, si se acude en un fin de semana, es ir a ver un partido del equipo de casa en el Estadio Nou Camp, sede mundialista en México 1986.