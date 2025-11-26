Por si quieres ir: todas las bandas y artistas que estarán gratis en la Feria de León 2026

La Feria Estatal de León 2026 es un hecho, pues el gobierno estatal por fin reveló la cartelera de artistas y bandas que se presentarán completamente gratis en el Foro Mazda. Este evento será una completa fiesta, pues la ciudad celebrará su 450 aniversario, mientras que la celebración cumplirá 150 años, por lo que será encabezado por Foo Fighters, que se presentó recientemente en Monterrey, Nuevo León.

Los leoneses estarán de fiesta casi un mes, pues la feria arranca el 9 de enero con la presentación de Enjambre y concluye el 4 de febrero con la banda mexicana Zoé, que este año impuso un récord en el rock en español con sus conciertos en el Estadio GNP. Estas es la cartelera completa:

ENERO



Viernes 9 – Enjambre

Sábado 10 - Foo Fighters

Domingo 11 – Banda Pequeños Musical

Viernes 16 - Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey

Sábado 17 – DLD

Martes 20 – Banda los Recoditos

Jueves 22 – Los Ángeles Azules

Viernes 23 – La Arrolladora Banda El Limón

Sábado 24 – Kinky

Viernes 30 – Tiesto

Sábado 31 – Moenia

FEBRERO



Domingo 1 - Paty Cantú

Martes 3 - Banda Machos

Miércoles 4 – Zoé.

¿Qué hacer en León, Guanajuato?

León será el epicentro del país a principios del 2026 por su feria estatal, por lo que recibirá miles de personas de toda la República y del extranjero. Por ello, los turistas buscarán actividades para conocer un poco más de la ciudad. De acuerdo con México Desconocido, estas son las 5 mejores cosas por hacer:

