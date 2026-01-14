¡Boletos gratis! ¿Quién estará HOY 14 de enero en la Feria de León? NO te pierdas a tres de las agrupaciones más grandes de México

Este miércoles 14 de enero continúan las sorpresas en la Feria de León , misma que ha eclipsado a todo México en los últimos días, y es que este día no será la excepción, pues se contará con la presencia de grandes artistas que han marcado la historia musical de México y ¿Lo mejor? Habrá boletos gratis.

Esta gran festividad además de contar con una enorme variedad de eventos musicales, culturales y recreativos también ofrecen una diversa propuesta gastronómica que ha posicionado a la Feria de León como una de las más visitadas.

¿Quién estará hoy 14 de enero en el Foro de la Gente de la Feria de León?

Se ha hecho oficial que las actividades continuarán de la mano de Kinky, una de las bandas de rock y pop mexicano más destacadas de las últimas dos décadas, quienes además de ritmo le pondrán calor al evento.

La banda originaria de Monterrey se estará subiendo al escenario en punto de las 8:00 de la noche, donde podremos escuchar canciones como “¿A Dónde Van Los Muertos?”, “Después del After”, “Hasta Quemarnos”, “Coqueta” o “Marcha Atrás (Viaje a la Semilla)”.

¿Quién estará hoy 14 de enero en el Palenque de la Feria de León?

Por otro lado, Pandora y Flans, dos de las agrupaciones femeninas más destacadas de todos los tiempos se estarán presentando en el Palenque, donde seguramente sonarán éxitos que han marcado a generaciones.

Por un lado podrás escuchar “Cómo Te Va Mi Amor”, “Un Año Más”, “Sólo Él Y YO” o “Cuando No Estás Conmigo” y por lado de Flans sonará “Las Mil Y Una Noches”, “Bazar”, “No Controles”, “¡Ay Amor!” o Tímido.

¿Cuánto cuestan los boletos para la Feria de León?

Los accesos a la Feria tiene un precio de $15, pero para los conciertos dependerá del artista que se vaya a presentar pues en este caso los precios para el concierto de Kinky van desde los $400 hasta los $800 en el Foro de la Gente, aunque se ha confirmado que habrán boletos completamente GRATIS, debes de acceder al sitio web oficial del evento.

¿Cómo conseguir boletos gratis para la Feria de León?

En sus redes sociales, se hizo oficial que estarán regalando entradas completamente gratis a través de su sitio web oficial, donde tendrás que estar al pendiente en punto de las 9:00 am, aunque deberás de darte prisa pues estos boletos son limitados.

Por otro lado, los boletos del concierto del Palenque de la Feria de León tienen precios de los $600 hasta $2,600 en el caso de Pandora y Flans.

Cada actividad tiene un precio distinto, por lo que es importante corroborar costos y disponibilidad.