¡Fútbol y música! Festival Gol de Oro revela su cartel completo con grandes sorpresas nacionales e internacionales con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la CDMX

Hace unos días te informamos sobre Gol de Oro, el nuevo evento que llegará a la Ciudad de México como parte de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde el fútbol y la música se unirán para darnos noches para la historia en el Pabellón Oeste.

Este lunes Ocesa ha compartido la lista completa de las bandas que estarán animando las noches mundialistas, misma en la que destacan tanto grandes artistas y bandas mexicanas, así como otras internacionales que no podemos esperar por ver en vivo, durante las próximas "contiendas" donde un gol lo puede cambiar todo.

¿Qué bandas estarán en el festival “Gol de Oro”?

De acuerdo con la publicación, las bandas que formarán parte de este evento serán las siguientes:



Aterciopelados (Colombia)

(Colombia) Clubz (México)

(México) Digitalism (Alemania)

(Alemania) DLD (México)

(México) Dorian (España)

(España) Kinky (México)

(México) La Tremenda Korte

Leo Rizzi (España)

Los Rabanes (Panamá)

(Panamá) Natalia Lacunza (España)

(España) Pericos (Argentina)

(Argentina) Poolside (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Silvestre y la Naranja (Argentina)

(Argentina) Sonido La Changa (México)

(México) Systema Solar (Colombia)

(Colombia) Ximena Sariñana (México)



¿Qué es el festival “Gol de Oro”?

Este evento constará de 8 noches completamente únicas, donde habrán dos artistas o bandas tocando cada día, en lo que se espera que sean grandes "contiendas" donde la porra del norte se encontrará contra la del sur; pues el mundial no está solo en la cancha, con lo que podríamos vivir de todo esta próxima Copa Mundial de la FIFA.

¿Cuándo y en dónde será el “Gol de Oro” en CDMX?

Los primeros detalles que hay sobre este evento es que tendrá lugar en el Pabellón Oeste y que se estará realizando del 2 al 9 de junio, aunque no se han detallado más sobre los horarios, por lo que tendremos que estar atentos a cualquier novedad, que a decir verdad poco a poco comienza a entusiasmar al público mexicano, pues futbol y música son dos cosas de las que más disfruta.

El Pabellón Oeste se encuentra junto al Palacio de los Deportes, sobre la avenida de Añil y Churubusco, por lo que dar con el es relativamente sencillo, pues es una locación compartida, aunque es sabido que cuenta con una capacitad muy reducida, por lo que si quieres formar parte de este evento, debes de estar al tanto sobre los accesos.