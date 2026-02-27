¿Gorillaz confirma concierto en México? Podrían ser el primer headliner del Corona Capital 2026

Este viernes 27 de febrero pudimos escuchar el nuevo disco de Gorillaz ‘The Mountain’, el cual además de ser un gran regreso luego de tres años al estudio, es el trabajo que los regresará a los escenarios este mismo 2026, con lo que han despertado la emoción de todo su público, en especial el mexicano.

Tras varios años de espera y entre más proyectos activos como Blur o Africa Express, Damon Albarn por fin ha puesto manos a la obra en Gorillaz, la banda ficticia que lleva más de 25 años conquistando el mundo y que ha sonado bastante a tener conciertos en México este mismo 2026.

¿Qué se sabe de la nueva gira de Gorillaz?

Era sabido que con esta nueva era musical de ‘The Mountain’, Gorillaz estaría iniciando una gira misma que han iniciado de manera íntima en Los Ángeles, California, aunque sus presentaciones en grandes recintos arrancará en Reino Unido y abarcaría los meses de marzo y abril, despertando el furor de su fans.

Tras haber publicado el disco en todas las plataformas de streaming, Gorillaz anunció esta mañana la segunda parte del ‘The Mountain Tour 2026’ en Sudamérica, donde se estarán presentando en los siguientes países:



17 de noviembre - Bogotá, Colombia

23 de noviembre - Lima, Perú

01 de diciembre - Asunción, Paraguay

04 de diciembre - Santiago, Chile

Si bien, muchos fans consideran que este es un primer anuncio o con muchas sorpresas, pues una banda de tal talla no ha confirmado fechas para Brasil, Argentina y aunque no forma parte de este hemisferio, México, donde se acostumbra que cada banda que toca en suelo sudamericano, pase por nuestro país.

¿Gorillaz dará un concierto en México?

Este es el detalle que ha emocionado a miles de fanáticos mexicanos, pues Gorillaz ha confirmado su presencia en Latinoamérica en noviembre, justamente el mes en el que se lleva a cabo el Corona Capital… Por lo que estaríamos viendo al primer headliner confirmado, (a espera de un anuncio oficial).

Aunque este es un hecho que no se ha confirmado, en seguida miles de fans comenzaron a conectar las fechas y sí, podría ser que Gorillaz esté en la edición 2026 del Corona Capital, misma que podría estarse realizando el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre.