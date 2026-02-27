“The Mountain": El NUEVO disco de Gorillaz que romperá con todo este 2026 ¿Habrá concierto en México?

Este viernes a las 00:00 saldrá el nuevo disco de Gorillaz, el cuál lleva por nombre “The Mountain”, el cuál desde hace meses ha generado una gran ola de expectativas, pues medios como “Rolling Stone” lo han considerado como el mejor en años y no es que sus últimos discos hayan sido malos, sino que se espera un punto culminante del viaje de Damon Albarn y compañía.

Este noveno trabajo de estudio de la banda ficticia formada por 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs quienes son traídos a la vida por Damon Albarn en la música y Jamie Hewlett en sus dibujos y animaciones ha logrado ser una de las bandas más importantes de este siglo, por ello este nuevo trabajo ha despertado grandes expectativas.

¿Qué se espera de “The Mountain” el nuevo disco de Gorillaz?

A pocas horas de poder escucharlo completo, ya vamos tenido un amplio panorama de lo que este trabajo de estudio es, pues a través del último año varios tracks fueron liberados como “Happy Dictator” con Sparks, Damascus con Omar Souleyman y Yasiin Bey, “The Hardest Thing” con Tony Allen, "Orange County con Bizarrap, Kara Jackson y Anoushka Shankar, “The God of Lying” con IDLES, “The Manifiesto” con Trueno y Proof.

Sí algo caracteriza el concepto de Gorillaz son las colaboraciones que disco con disco suelen cambiar casi por completo, dependiendo del radar musical de Damon Albarn.

Las primeras críticas han señalado que este trabajo invita a la reflexión, teniendo una consistencia narrativa en este concepto que toma como punto de partida el sur de Asia, combinando las letras como los ritmos en un trabajo bastante interesante.

¿Habrá un concierto de Gorillaz en México?

Tras varios años de espera, la visita de Gorillaz a la Ciudad de México es casi un hecho, pues la última vez que Damon Albarn estuvo en nuestro país con el proyecto de Africa Express, dejó entre ver que este 2026 estaría trayendo esta nueva puesta y no solo eso, sino que también haría lo posible de traer el museo del arte conceptual de Demon Days.

Por ahora solo queda esperar la confirmación de esta próxima gira mundial que abarque a Latinoamérica o en su defecto América del Norte.