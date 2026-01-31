¡Las HUNTR/X ya tienen a su agrupación favorita para ganar los Grammys!

Las Huntrix no han dejado de dar de qué hablar desde su éxito rotundo en KPop Demon Hunters, y ahora vuelven a hacerse escuchar. En una reciente entrevista, Rei Ami, quien da voz a Zoey en esta épica película, reveló cuál es su grupo favorito para llevarse el Grammy a Mejor Artista Nuevo, y su elección no pasó desapercibida: KATSEYE.

Rei Ami of HUNTR/X says that KATSEYE are her favorites to win Best New Artist at the 2026 #GRAMMYs#KATSEYE @katseyeworld pic.twitter.com/WRnHr8gptq — KATSEYE News (@NewsKatseye) January 30, 2026

La declaración encendió las redes y avivó aún más el hype alrededor de esta girlband que, en poco tiempo, ha logrado captar la atención tanto de fans del pop occidental como del k-pop. Pero ¿quiénes son y por qué están dando tanto de qué hablar?

¿Quiénes son KATSEYE?

KATSEYE es un proyecto global conformado por mujeres de distintas partes del mundo que combinan el pop occidental con las coreografías potentes y de alta precisión características del k-pop. Este ambicioso proyecto nació de una asociación entre HYBE y Geffen Records, quienes en 2021 lanzaron la convocatoria para el reality The Debut: Dream Academy.

En el programa participaron 20 chicas de diferentes países, pero solo seis lograron quedarse y formar la agrupación final. Cada integrante aporta una identidad única, algo que se refleja tanto en su música como en su concepto.

El nombre y la esencia de KATSEYE hablan de respeto, empatía y tolerancia, valores que definen al grupo

Integrantes de KATSEYE

Sophia, de origen filipino, es la líder que guía al equipo.

Manon, nacida en Suiza y con raíces ghanesas, es la visual del proyecto.

Desde Estados Unidos llegan tres integrantes: Daniela, de ascendencia cubana y venezolana, es la bailarina principal y favorita del público hispanohablante; Lara, de herencia india, destaca como vocalista principal; y Megan, con raíces chinas y singapurenses, brilla como vocalista y bailarina.

Finalmente, Yoonchae, la más joven y única surcoreana del grupo, completa la alineación.

Con este respaldo y una identidad tan poderosa, KATSEYE parece estar lista para conquistar el mundo… y quizá también el Grammy.

