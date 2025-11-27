Guerreras del K-Pop, las HUNTR/X de verdad sorprenden con presentación en vivo de su canción “Golden”

A poco menos de medio año de que se estrenara en streaming, la película de K-Pop Demon Hunters sigue dando mucho de qué hablar y es que esta cinta se ha vuelto todo un fenómeno en 2025 donde fans destacan su historia, guión, animación y sobre todo: su música.

Uno de los mayores atractivos de esta película es su banda sonora original, la cuál es interpretada por las agrupaciones hasta hace poco ficticias de los Saja Boys y las aclamadas HUNTR/X, quienes han traído al mundo real su sonido y ya han comenzado a ofrecer presentaciones en vivo como la de esta mañana en el Desfile de Día de Acción de Gracias.

¿Cómo fue el concierto de HUNTR/X?

Por la mañana de este jueves 27 de noviembre, Nueva York dió por inicio a la 99ª edición del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2025, un evento que ha atravesado el mundo entero y se ha incrustado en la cultura y muestra de ello fue la presentación en vivo de HUNTR/X, donde las artistas que les dan vida en la película: EJAE (Rumi), Audrey (Mira) y Rei Ami (Zoey) presentaron su gran hit.

Fue así que esta agrupación interpretó su aclamada canción “Golden”, con la cuál se han mantenido en los primeros lugares de las listas de popularidad por todo el mundo y que ha roto todo tipo de récords en cuanto a alcance y reproducciones.

EJAE lució una diadema morada para Rumi, Nuna tenía dos piezas de enmarcado para su cabello y Ami usó moños, haciendo referencia a sus personajes de la película, donde además de cantar, mostraron su coreografía entre el confeti y el público, probablemente antes de irse a cazar monstruos.

¿Quiénes son HUNTR/X de las Guerreras del K-Pop?

HUNTR/X (Huntrix) es un grupo de K-Pop que si bien comenzó siendo ficticio y aparecía únicamente dentro la película K-Pop Demon Hunters y era integrada por las personajes de Rumi, Mira y Zoey, hoy en día, las artistas que prestan su voz han dado un golpe de autoridad y se han comenzado a presentar en vivo, lo que incluso podría dar pie a una gira.

Como agrupación han roto varios récords, como permanecer por 62 días en el #1 de Spotify Global con su canción "Golden", además de ser la primera banda de K-Pop en llegar al primer puesto del Billboard Hot 100 estadounidense y la primera banda de K-Pop en tener cuatro canciones al mismo tiempo en el Top 10 del Billboard Hot 100.