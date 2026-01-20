Harry Styles anuncia el lanzamiento de “Aperture”, la primer canción de su nuevo álbum

Fue hace unas semanas que Harry Styles comenzó a dar pistas a sus fans sobre su nueva era musical tras varios años de espera, pues a finales del 2025 sorprendió a todo el mundo con el lanzamiento de “Forever, Forever”, un video musical cargado de una emotiva interpretación al piano de una canción de la última presentación de su gira "Love On Tour" la cuál ofreció en Italia, terminando con el mensaje "We Belong Together".

Este martes 20 de enero, el cantante de 31 años anunció lo que será el primer single de su nuevo disco “Kiss All The Time. Disco, Occasionally” el cuál llevará por título “Aperture” y saldrá este próximo viernes a las 12:00 del Reino Unido.

¿Qué se sabe sobre el nuevo disco de Harry Styles?

En las redes sociales de Harry Styles se confirmó que este nuevo disco “Kiss All The Time. Disco, Occasionally” estará disponible en todo el mundo el próximo 06 de marzo de este año, siendo uno de los regresos más esperados de este año, por lo que millones de fans de todas partes del mundo han comenzado con la cuenta regresiva.

Si bien, por ahora todo este proyecto se ha mantenido en total secreto, el primer adelanto que llegará este viernes podría ser considerado como el track del álbum, mismo que cargaría con el eje del trabajo conceptual de una obra que llega tras un gran proceso que el artista ha pasado en los últimos años.

¿Qué esperar de “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”?

Cuando se confirmó el título y la portada de este nuevo proyecto, en seguida sus seguidores lo asociaron con una temática disco envuelta de ese ambiente único del pop de Harry, aunque es bien sabido que el artista ha logrado reinventarse en cada una de sus facetas musicales.

Siendo este su cuarto disco como solista tras su salida de One Direction, seguramente retratará la madurez que el artista ha ganado con el paso de los años pues tras la partida de Liam Payne se había mantenido muy reservado respecto a sus proyectos musicales, siendo más notoria su incursión en el cine, por lo que este regreso ha generado muchas emociones distintas dentro de su fandom.

