‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally': Harry Styles regresa de manera triunfal con un nuevo álbum que le da una nueva dirección y significado a su música

Éste viernes Harry Styles estrenó su tan esperado disco ‘Kiss All The Time. Disco. Occasionally’, con el cuál regresa de lleno a la industria de la música tras casi 4 años de su último trabajo de estudio ‘Harry’s House’ con el cuál terminó por consolidarse como una estrella mundial y que dio paso a la figura que hoy es.

Es sabido que en los últimos años Harry ha pasado por una gran transición, misma que va desde lo personal hasta lo artístico, la cuál ciertamente se ha reflejado de manera sólida en este cuarto disco como solista con el que ha regresado tras varios años de inactividad.

¿Es Kiss All The Time. Disco, Occasionally uno de los mejores discos de Harry Styles?

En este nuevo universo musical ha roto con toda expectativa, pues sí, aunque Harry Styles es considerado como uno de los íconos del pop, en este nuevo álbum ha explorado tanto sonidos como técnicas nuevas, reinventándose de una manera arriesgada dejando ver el tipo de artista que puede llegar a ser lejos de la expectativa pop con la que se le ha encasillado.

Experimentando con sonidos de electrónica, pop, folk, rock y sobre todo con ritmos, lo que parecía un trabajo más apegado a la música disco, terminó siendo una redefinición del pop entre baladas pegajosas, ritmos que te hacen bailar y una producción impecable que únicamente demuestran su madurez y libertad.

¿De qué trata el nuevo disco de Harry Styles?

Con estas 12 canciones nuevas, podemos ver el viaje de Harry y su búsqueda que inicia con “Aperture”, para recorrer todo un mundo lleno de sonidos pop, alternativo y experimental que van como una montaña rusa; quizá como la vida misa, donde la canción más alegre no es la más bailable y las contradicciones de ser una estrella pop lo hacen alejarse de esta cultura para terminar siendo aún más pop..

Si buscas un significado concreto de ‘Kiss All The Time. Disco. Occasionally’, tendrías que mirar hacia adentro, o al menos esa es la reflexión que el artista inglés hace en esta obra, donde escenarios como incertidumbre, búsqueda, exceso e incluso amor y desamor lo han llevado al punto donde hoy se encuentra: En una versión más adulta y con nuevas cosas por experimentar.