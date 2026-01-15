“Golden” de HUNTR/X o “Dynamite” de BTS: Esta canción de K-Pop es la más popular, ¿Las Guerreras del KPop se apropian de la música?

Este 2026 ha arrancado con todo en el mundo del K-Pop pues en las primeras galas de la temporada de premios hemos visto a HUNTR/X de la película de Las Guerreras KPop arrasar, quienes de manera ficticia son las intérpretes de una de las canciones más escuchadas del año y que están por toparse con BTS y su tan esperado regreso.

Si bien, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami han traído el éxito que HUNTR/X tuvo en la película al mundo real, se espera que sea un año intenso para esta nueva agrupación, quien poco a poco ha realizado más apariciones en vivo y ha conquistado todos los rincones del mundo, donde incluso han llegado a desplazar a BTS.

¿Quién es más popular HUNTR/X o BTS?

Hablar del K-Pop es hacer referencia a “Golden”, canción del soundtrack original de la película KPop Demon Hunters, la cuál es interpretada en su idioma original por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami y que en 2025 superó en números a “Dynamite” de BTS, la canción más popular de la agrupación.

Por un lado “Golden” superó a “Dynamite” en varios récords de permanencia en las listas de éxitos, como en el Top 10 de Billboard Global, donde se convirtió en la canción K-Pop con más tiempo en el número uno de esa lista.

Actualmente la canción de HUNTR/X tiene más de 1,025 millones de reproducciones en Youtube y “Dynamite” (lanzada hace 5 años) tiene 2,042 millones, siendo que en Spotify las cifras son casi similares, pues la primera cuenta con 1,309 millones y la de la BTS tiene 2,182,295,957 escuchas.

¿Cuándo saldrá el nuevo disco de BTS?

Una vez que han anunciado su gira, también se dio a conocer que el disco de BTS saldrá en el próximo 20 de marzo de este año, consumando su tan esperado “comeback”, suceso que el ARMY no puede esperar.

De momento se sabe que el disco en primera instancia contará con 14 canciones nuevas, con las cuales podrían retomar su lugar como los líderes del K-Pop que en los últimos meses les quitó HUNTR/X.

