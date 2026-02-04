Del Universo de DC a los escenarios: Así fue la presentación en vivo de Jason Momoa; su cover a Oasis hará enojar a los heramnos Gallagher

En las últimas horas comenzó a circular un video de Jason Momoa rockeando en un bar de Manchester, Inglaterra, donde se encontraba promocionando una nueva marca de bebida de este y para sorpresa de muchos se aventó un cover de Oasis junto a su banda, dejando un momento verdaderamente único para el museo del internet.

Como si no fuera suficiente conquistar al mundo con su imagen despreocupada y sus dotes actorales, el actor nacido en Hawaii sorprendió a propios y extraños con sus dotes musicales, donde en esta ocasión se presentó de manera privada con su banda ÖOF TATATÁ en un pub.

¿Cómo fue la presentación de ÖOF TATATÁ, la banda de Jason Momoa?

Aunque muchos lo conocemos por sus papeles en Aquaman, Game Of Thrones o Guardianes de la Bahía, Jason también es un gran músico y junto con su banda ÖOF TATATÁ ha tenido algunas presentaciones, y en esta ocasión sorprendió a los presentes con una canción poco conocida de Oasis.

Con el bajo en la mano, Momoa estuvo acompañado por Mike Hayes y Kenny Dale, donde tocaron varios covers, entre ellos "Fuckin’ In The Bushes" de Oasis, canción que el actor describió como “una canción de Mánchester", aunque aseguró que si salía mal era porque la habían aprendido hace unos momentos, por lo que poco antes de ver su versión de "Lobo" en Super Girl, disfrutaremos su etapa de rockstar.

Hollywood actor Jason Momoa covering OASIS' Fuckin In The Bushes in Manchester last Sunday pic.twitter.com/Ue8Ogzn0Mj — Oasis World (@oasisworld_) February 4, 2026

Jason Momoa y su pasión por el rock

Han sido varias las veces que se le ha logrado ver al actor “rockear” en vivo, y esta vez la actitud no faltó, aunque sí hay que enfatizar en algo es que Jason subió al escenario con una playera del Manchester United, eterno rival del Manchester City, el club favorito de los hermanos Gallagher, por lo que es muy probable que venga una respuesta pronto.

En varias ocasiones Momoa ha dejado ver su amor por el rock y el metal, sobre todo por bandas como Black Sabbath, Guns N’ Roses o Tool, siendo esta última la que lo motivó a aprender a tocar el bajo; además de que varias veces se le ha visto en conciertos y festivales disfrutando de la música en vivo.