Así de irreconocible luce Jason Momoa tras afeitarse por completo la barba después de seis años

Jason Momoa es conocido por su presencia imponente y su look inconfundible, el cual le ha valido popularidad por el atractivo que le brinda. Fue por eso que sorprendió a millones el pasado 30 de julio al afeitarse completamente la barba por primera vez desde 2019. El actor hawaiano inmortalizó el momento en un video que compartió en Instagram que rápidamente se viralizó.

Jason Momoa dice adiós a su barba... y las redes estallan

“No me he afeitado en seis años”, dijo el protagonista de Aquaman mientras sostenía la rasuradora. El momento fue bastante curioso porque, a la par que los espectadores sufrían por lo que estaban por ver, el actor confesó que no le gustaba la idea de tener que hacerlo: “¡Maldita sea, lo odio!”, exclamó entre risas nerviosas.

Jason Momoa de Aquaman tuvo una transformación con causa

Más allá del shock visual que tanto los fans como el actor tuvieron con el resultado, resulta que Momoa, aprovechó la ocasión para promover su marca de agua enlatada Mananalu, creada como parte de su cruzada contra los plásticos de un solo uso. “Todo esto comenzó cuando hice Dune”, dijo, el actor. Recordemos que ya siempre ha usado barba. Sin embargo, fue en 2019, mientras filmaba la cinta de Denis Villeneuve, que se la dejó crecer aún más a la par que lanzaba la iniciativa ecológica.

¿Momoa sin barba en Dune 3?

El cambio de look coincide con los preparativos para su regreso a la filmación de Dune: Parte 3, donde volverá a interpretar a Duncan Idaho. En la primera entrega lucía una barba bastante corta, por lo que tenía el rostro más despejado, así que este no sería un giro muy alocado para su personaje.

¿Qué opinas de Jason Momoa sin barba? ¿Te gusta o lo odias como el actor?

