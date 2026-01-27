‘Depressed Merz': ⁠TODO lo que se sabe sobre el nuevo disco de Junior H y Gael Valenzuela

De manera sorpresiva se hizo oficial el próximo lanzamiento de Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H , uno de los artistas de corridos tumbados más destacados de la actualidad quien a finales del año pasado hizo vibrar México con su gran gira de conciertos.

Este nuevo trabajo de estudio sería su noveno disco en solitario, convirtiéndolo en uno de los cantautores más activos de la última década, éxito que se ve reflejado con el gran aforo de sus conciertos en vivo y con la gran conexión que ha mantenido con su público

¿Qué se sabe sobre Depressed Merz, el nuevo disco de Junior H?

Todo apunta a que este nuevo proyecto sea un álbum colaborativo de Junior H y Gael Valenzuela, quien también es el primer artista firmado bajo el sello discográfico de "H", conocido como ‘Sad Boyz Entertainment’, siendo un trabajo completamente colaborativo.

De acuerdo con el anuncio posteado en redes sociales del artista, el disco está programado para estrenarse el próximo jueves 12 de febrero bajo el título "DEPR<3$$ED MFKZ", el cuál quiere decir Depressed Merz. Los seguidores de “La H” esperan que siga con su esencia de "corridos tristes" aunque ciertamente con un tono y estética más oscuras, mostrando su evolución como artista.

La canción "MI GATA", lanzado el pasado 5 de enero de 2026 ha servido como el primer adelanto oficial de esta era musical, el cuál ha llamado la atención tanto de propios y extraños.

¿Habrá nueva gira de Junior H?

La última gira fue todo un éxito, pues 'México en Lágrimas - $ad Boyz Tour 2025' cerró el 20 de diciembre del 2025 de gran manera en el Palacio Sultán de Monterrey luego de haber tenido un gran paso por la Ciudad de México en la Monumental Plaza de Toros y demás estados de la república, por lo que se espera que como promoción de este material regrese pronto a los escenarios.