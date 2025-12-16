Junior H en La Monumental Plaza de Toros “La México": Horarios, rutas y posible setlist

Este lunes 15 de diciembre se estará llevando a cabo la última fecha del cantante de corridos Junior H de las cuatro que ofreció en la Ciudad de México, cerrando con broche de oro sus presentaciones en la Monumental Plaza de Toros "La México", en lo que se espera que sea una noche muy “sad”.

Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H dará su última presentación en la CDMX como parte de su gira 'MÉXICO EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR', en lo que se espera que sea una de las mejores noches del año, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber para vivir un gran concierto.

¿Cuáles son los horarios del concierto de Junior H en la Plaza de Toros?

Se tiene previsto que el inicio del concierto sea en punto de las 9:00 pm, aunque los accesos generales del concierto serán a las 6:00 pm, siendo que la misma administración del recinto afirmó que iniciará completamente puntual.

¿Cuál será el posible setlist de Junior H en la Plaza de Toros de la CDMX?

Las Noches

El Chore

Rockstar

1004 km

Mientele

La Cherry

Entre nosotros

Serpiente

5-7

Piénsalo

Tres Botellas

En Altavoz

El Hijo Mayor

Luna

Como Jordan

Extssy Model

Los Botones Azules - Mientras Duermes

Mente Positiva

En la Peda

Rompe la Dompe

El Azul

Se Quedan Viendo

Bipolar

Psicodélica

Y Lloro

Abecedario

A Tu nombre

Lady Gaga

Se Amerita

Fin de Semana

Disfruto lo Malo

¿Cómo llegar a la Plaza de Toros CDMX en transporte público?

La Monumental Plaza de Toros "La México" se encuentra en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, en la cerrada Augusto Rodin 130 muy cerca del Estadio de la Ciudad de los Deportes.