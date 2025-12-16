Junior H en La Monumental Plaza de Toros “La México": Horarios, rutas y posible setlist
¿La noche más sad? Esto es todo lo que se espera para la última fecha de Junior H en la CDMX.
Este lunes 15 de diciembre se estará llevando a cabo la última fecha del cantante de corridos Junior H de las cuatro que ofreció en la Ciudad de México, cerrando con broche de oro sus presentaciones en la Monumental Plaza de Toros "La México", en lo que se espera que sea una noche muy “sad”.
Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H dará su última presentación en la CDMX como parte de su gira 'MÉXICO EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR', en lo que se espera que sea una de las mejores noches del año, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber para vivir un gran concierto.
¿Cuáles son los horarios del concierto de Junior H en la Plaza de Toros?
Se tiene previsto que el inicio del concierto sea en punto de las 9:00 pm, aunque los accesos generales del concierto serán a las 6:00 pm, siendo que la misma administración del recinto afirmó que iniciará completamente puntual.
¿Cuál será el posible setlist de Junior H en la Plaza de Toros de la CDMX?
- Las Noches
- El Chore
- Rockstar
- 1004 km
- Mientele
- La Cherry
- Entre nosotros
- Serpiente
- 5-7
- Piénsalo
- Tres Botellas
- En Altavoz
- El Hijo Mayor
- Luna
- Como Jordan
- Extssy Model
- Los Botones Azules - Mientras Duermes
- Mente Positiva
- En la Peda
- Rompe la Dompe
- El Azul
- Se Quedan Viendo
- Bipolar
- Psicodélica
- Y Lloro
- Abecedario
- A Tu nombre
- Lady Gaga
- Se Amerita
- Fin de Semana
- Disfruto lo Malo
¿Cómo llegar a la Plaza de Toros CDMX en transporte público?
La Monumental Plaza de Toros "La México" se encuentra en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, en la cerrada Augusto Rodin 130 muy cerca del Estadio de la Ciudad de los Deportes.
- Llegar en Metro: Una opción podría ser bajar en la estación del Metro San Antonio de la Línea 7 (Color Naranja), la cuál se encuentra aproximadamente a 700 metros.
- Llegar en Metrobús: La mejor opción podría ser llegar en Metrobús, donde la estación más cercana es la estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 (Color Rojo), la cual se encuentra a unos cuántos metros.