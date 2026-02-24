¿Qué pasará con el concierto de Kali Uchis? La artista rompe el silencio y comparte novedades que podrá felices a su fans

Este domingo se vivieron momentos de mucha violencia en nuestro país, por ello todos los eventos culturales programados en diversas entidades de México fueron cancelados o en su defecto reprogramados, tal como pasó con el esperado concierto de Kali Uchis.

Con el fin de ver por la seguridad de los asistentes y la artista no se presentó como se tenía previsto en el Auditorio Telmex de la ciudad de Guadalajara, y aunque fueron momentos de mucha tensión e incertidumbre alrededor de la artista, este lunes ha compartido que ella y su equipo se encuentran bien.

¿Qué pasó con Kali Uchis en su llegada a Guadalajara?

Fue en hace unos meses que la artista estadounidense confirmó una serie de conciertos en CDMX, Monterrey y Guadalajara, aunque tras la ola de violencia que sacudió al territorio mexicano el pasado domingo 24 de febrero, la artista no pudo presentarse como se tenía previsto en esta visita a tierras tapatías.

“Pido que se cuiden por favor y estén seguros, les amo mucho y estoy rezando por México”; con estas palabras la cantante expresó su apoyo a la población mexicana que esperaba por su música en vivo.

¿Qué pasará con el concierto de Kali Uchis en Guadalajara y Ciudad de México?

La noche de este lunes, Kali Uchis compartió a través de sus historias en Instagram que tanto ella como su equipo ya estaban en un lugar seguro y a salvo, donde además compartió su emoción por su próxima presentación en la Ciudad de México de este Miércoles.

Por otro lado, la artista escribió lo siguiente:

“Guadalajara, espero poder compartir con ustedes en un futuro muy cercano y les amo. Más importante que un concierto es la seguridad de todos y estoy orando por todo el país, que viva mexico”.

Con esto se abre una posibilidad a que la intérprete de “After The Strom” reprograme pronto su concierto en Guadalajara.