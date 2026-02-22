Última Hora: CANCELAN concierto de Kali Uchis hoy domingo 22 de febrero 2026 por una fuerte razón

Debido a una serie de operativos realizados en Guadalajara, Jalisco el concierto de la artista colombo-estadounidense Kali Uchus que tenía agendado para el día de hoy domingo 22 de febrero fue cancelado.

A través de un comunicado promotores del evento revelaron que la presentación de la intérprete será cancelada y se realizará el reembolso de los boletos en los tiempos establecidos que marca la institución bancaria para quienes los obtuvieron en línea, asimismo, si la compra fue en taquilla se deberá presentar en el mismo a lugar a solicitar la devolución.

Mientras tanto Karly Marina Loaiza se prepara para ofrecer su The Sincerely Tour en la Ciudad de México el próximo miércoles 25 de febrero en el Palacio de los Deportes a las 20:00 horas.

Debido a circunstancias ajenas al artista, el promotor y recinto, el show de Kali Uchis programado para hoy 22 de febrero en el Auditorio Telmex no se llevará a cabo.

¿Cómo fue la presentación de Kali Uchis en Monterrey, Nuevo León?

Durante este fin de semana Kali Uchis se presentó en Monterrey, Nuevo León, ofreciendo su primera de tres fechas que tenía agendadas como parte de su gira que realizaría en México, durante esta noche el público regio fue sorprendido por un espectáculo lleno de energía, luces y sensualidad.

La originaria de Alexandria, Virginia, Estados Unidos, con raíces colombianas inició su concierto a las 21:18 horas donde interpretó éxitos como, Muñekita, Muévelo, Diosa, Igual que un ángel y Telepatía, este último tema fue de los más coreados en el recinto.

Muy a su estilo, Kal Uchis cautivo con su outfit el cual fue compuesto en tonos dorados, cabello recogido y un maquillaje ponente que la hicieron lucir espectacular. Asimismo, contó con cambios de vestuario donde resaltó su figura con un vestido largo en color lila con transparencia y brillos. Además destacó que el escenario estuvo compuesto por varios elementos como espejos, sofás y una cama, sin olvidar el color rosa el cual alumbró la mayor parte de su presentación.