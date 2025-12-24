Estas son LAS MEJORES canciones de Navidad que no pueden faltar en tu playlist
¡Se armó la fiesta! Estas son las canciones de Navidad que no pueden faltar en tu playlist
En vísperas de Navidad hay cosas que no pueden faltar, como la unión con tus seres queridos, comida y… ¿Música? Las canciones navideñas se han vuelto bastante importantes con el paso de los años en estos días y es que entre canciones tristes, felices, esta época del año siempre es adornada con un encanto especial.
Desde pop, cumbia hasta rock, todos nuestros artistas han querido figurar en la música navideña, por lo que te compartiremos nuestras mejores recomendaciones para que ambientes esta nochebuena con canciones que te harán recordar esta noche por siempre y en una de esas hasta armar un karaoke y cantar a todo pulmón, ¿Por qué no?
¿Cuáles son las mejores canciones de Navidad?
Desde viejos clásicos hasta algunas sorpresas, esta lista de recomendaciones contará con todos los géneros, ¡Por lo que seguramente será de tu agrado! Así que presta atención y dale una escuchada a nuestras recomendaciones para la Navidad de este 2025.
- All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey
- Blanca Navidad - Luis Miguel
- Jingle Bell Rock - Luis Miguel
- Navidad Sin Ti - Los Bukis
- 24 de Diciembre - Juan Gabriel
- Feliz Navidad - José Feliciano
- Last Christmas - Wham!
- La Primera Navidad - Pandora
- Navidad en Familia - Pandora
- Ven a Cantar - Mecano
- Christmas (Baby Please Come Home) - Darlene Love
- Santa Tell Me - Ariana Grande
- Joy to the World - Whitney Houston
- White Christmas - Guns N' Roses
- Blue Christmas - Misfits
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Frank Sinatra
Noche de Paz - Luis Miguel
Navidad, Navidad - Luis Miguel
Peces en el Río - Alejandro Fernández
Santa Claus Is Coming to Town - Jackson 5
- Wonderful Christmastime - Paul McCartney
- Rodolfo el Reno - Tatiana
- Hacia Belén va una burra – Villancicos Españoles
- Merry Christmas, Darling – The Carpenters
- Cantares de Navidad - Trio Vegabajeño
Así que ahora lo sabes, estas son las canciones que NO pueden faltar en tu playlist durante estos días, con las que toda la familia puede conectar, desde los más chicos hasta clásicos para generaciones más grandes.