Estas son LAS MEJORES canciones de Navidad que no pueden faltar en tu playlist

En vísperas de Navidad hay cosas que no pueden faltar, como la unión con tus seres queridos, comida y… ¿Música? Las canciones navideñas se han vuelto bastante importantes con el paso de los años en estos días y es que entre canciones tristes, felices, esta época del año siempre es adornada con un encanto especial.

Desde pop, cumbia hasta rock, todos nuestros artistas han querido figurar en la música navideña, por lo que te compartiremos nuestras mejores recomendaciones para que ambientes esta nochebuena con canciones que te harán recordar esta noche por siempre y en una de esas hasta armar un karaoke y cantar a todo pulmón, ¿Por qué no?

¿Cuáles son las mejores canciones de Navidad?

Desde viejos clásicos hasta algunas sorpresas, esta lista de recomendaciones contará con todos los géneros, ¡Por lo que seguramente será de tu agrado! Así que presta atención y dale una escuchada a nuestras recomendaciones para la Navidad de este 2025.

All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey

Blanca Navidad - Luis Miguel

Jingle Bell Rock - Luis Miguel

Navidad Sin Ti - Los Bukis

24 de Diciembre - Juan Gabriel

Feliz Navidad - José Feliciano

Last Christmas - Wham!

La Primera Navidad - Pandora

Navidad en Familia - Pandora

Ven a Cantar - Mecano

Christmas (Baby Please Come Home) - Darlene Love

Santa Tell Me - Ariana Grande

Joy to the World - Whitney Houston

White Christmas - Guns N' Roses

Blue Christmas - Misfits

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Frank Sinatra

Noche de Paz - Luis Miguel

Navidad, Navidad - Luis Miguel

Peces en el Río - Alejandro Fernández

Santa Claus Is Coming to Town - Jackson 5

Wonderful Christmastime - Paul McCartney

Rodolfo el Reno - Tatiana

Hacia Belén va una burra – Villancicos Españoles

Merry Christmas, Darling – The Carpenters

Cantares de Navidad - Trio Vegabajeño

Así que ahora lo sabes, estas son las canciones que NO pueden faltar en tu playlist durante estos días, con las que toda la familia puede conectar, desde los más chicos hasta clásicos para generaciones más grandes.