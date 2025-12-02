¡Rock y Navidad! Queen, Julian Casablancas, John Lennon, Misfits, Pearl Jam, Weezer y MÁS: Esta es nuestra playlist navideña

Oficialmente es Navidad… Bueno, entramos al mes de diciembre, lo que se podría traducir para muchos que el ambiente navideño ya está en el aire y a menos de que seas “Team Grinch”, esta época siempre nos traer grandes momentos, pues esta temporada está marcada por muchas festividades como las posadas, navidad, año nuevo, en fin, cualquier pretexto es bueno para celebrar.

Desde Los Ramones, Nisfits, Julian Casablancas, Queen o AC/DC, nuestros artistas favoritos también aman la navidad, por lo que te dejaremos las mejores canciones navideñas para que renueves (o hagas) tu playlist y pases una época más que memorable, así que no te pierdas ningún detalle.

¿Cuáles canciones navideñas de rock no pueden faltar en tu playlist?

Queen - "Thank God It's Christmas"

AC/DC - "Mistress for Christmas"

- "Mistress for Christmas" Ramones - "Merry Christmas (I Don't Want to Fight Tonight)”

- "Merry Christmas (I Don't Want to Fight Tonight)” Paul McCartney - “Wonderful Christmastime”

- “Wonderful Christmastime” John Lennon - “Happy Xmas (War Is Over)”

- “Happy Xmas (War Is Over)” Bruce Springsteen - Santa Claus Is Comin’ to Town

- Santa Claus Is Comin’ to Town Guns N' Roses - "White Christmas"

- "White Christmas" U2 - “Christmas (Baby Please Come Home)”

- “Christmas (Baby Please Come Home)” Def Leppard - “We All Need Christmas”

- “We All Need Christmas” The Smashing Pumpkins - "Christmastime"

- "Christmastime" The Who - "Christmas"

The Kinks - “Father Christmas”

- “Father Christmas” Keith Richards - “Run Rodolph Run”

- “Run Rodolph Run” Bon Jovi - "Please Come Home For Christmas"

- "Please Come Home For Christmas" Twisted Sister - "Oh Come All Ye Faithful"

- "Oh Come All Ye Faithful" Misfits - “Blue Christmas"

- “Blue Christmas" Fall Out Boy - It Feels Like Christmas

- It Feels Like Christmas Blink-182 - “I Won’t Be Home For Christmas”

- “I Won’t Be Home For Christmas” My Chemical Romance - “All I Want for Christmas Is You”

Green Day - “Xmas Time of the Year”

- “Xmas Time of the Year” NOFX - “Xmas Has Been X’ed”

- “Xmas Has Been X’ed” Poppy - “Last Christmas”

- “Last Christmas” Corey Taylor - “X-M@$”

- “X-M@$” Weezer - "The Christmas Song”

- "The Christmas Song” The Killers - “Don’t Shoot Me Santa

- “Don’t Shoot Me Santa Julian Casablancas - I Wish I Was Christmas Today

The Hives ft. Cyndi Lauper - “A Christmas Duel”

- “A Christmas Duel” LCD Sound System - “Oh You (Christmas Blues)”

- “Oh You (Christmas Blues)” The Growlers - “Lonely This Christmas”

- “Lonely This Christmas” Black Pumas - “Christmas Will Really Be Christmas”

- “Christmas Will Really Be Christmas” Pearl Jam - “Let Me Sleep (It’s Christmas Time)”

- “Let Me Sleep (It’s Christmas Time)” The Smashing Pumpkins - “Christmastime”

The Flaming Lips - “A Change at Christmas (Say It Isn’t Stop)”

Así que no lo dudes, tus artistas y bandas favoritas han hecho música navideña para que pases grandes momentos con tu familia o amigos, por lo que es bueno ir calentando motores.