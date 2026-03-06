Sin Bandera, Matisse, TV Girl y más; estos son los MEJORES conciertos que habrá este fin de semana del 06, 07 y 08 de marzo en CDMX

Marzo ha llegado con todo en cuestión de conciertos y festivales de música a la Ciudad de México, donde este fin de semana destacan algunos de los más esperados y que seguramente no te querrás perder por nada del mundo.

Desde baladas, rock hasta trap, la Ciudad de México recibirá algunos de los conciertos más esperados del año en una de las temporadas más activas en cuanto a eventos culturales en nuestro país, por lo que te compartiremos la guía con los mejores de estos próximos días.

¿Qué conciertos habrá en la Ciudad de México este fin de semana?