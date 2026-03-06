Sin Bandera, Matisse, TV Girl y más; estos son los MEJORES conciertos que habrá este fin de semana del 06, 07 y 08 de marzo en CDMX
Desde baladas, rock, boleros y hasta trap, estos son los conciertos que habrá en la Ciudad de México y que no te puedes perder.
Marzo ha llegado con todo en cuestión de conciertos y festivales de música a la Ciudad de México, donde este fin de semana destacan algunos de los más esperados y que seguramente no te querrás perder por nada del mundo.
Desde baladas, rock hasta trap, la Ciudad de México recibirá algunos de los conciertos más esperados del año en una de las temporadas más activas en cuanto a eventos culturales en nuestro país, por lo que te compartiremos la guía con los mejores de estos próximos días.
¿Qué conciertos habrá en la Ciudad de México este fin de semana?
- Uno de los regresos más esperados se estará viviendo en la Arena Ciudad de México este viernes 06 de marzo, pues Sin Bandera llegará con sus mejores éxitos en lo que será una noche inolvidable.
- Directamente desde Argentina, Lucho SSJ llegará con toda su energía al Foro Puebla este viernes en lo que se espera que sea una noche sin igual donde su público no parará de cantar y saltar al ritmo de los beats que le han colocado dentro del trap y rap en nuestro idioma.
- Si de agrupaciones que han llegado para cambiarlo todo hablamos, Matisse no se puede quedar atrás, pues en sus últimos años han sabido conquistar al público en Latinoamérica, por lo que esta presentación del 06 de marzo en el Auditorio Nacional será imperdible.
- Considerado como uno de los músicos de trovador más importantes de todo México, Fernando Delgadillo estará ofreciendo una velada única el sábado 07 de marzo en La Maraka donde sus canciones atraparán a su público, siendo un concierto íntimo e ideal para sus fans.
- El sábado 07 de marzo, la banda estadounidense TV Girl estará llegando al Pepsi Center a presentar las canciones que han marcado a toda una generación, donde el ambiente se tornará oscuro y neón con esa atmósfera que solo esta banda sabe dar.
- Si eres fan de los boleros, no te puedes perder a Los Panchos, Paco de María y Ricardo Caballero, quienes estarán presentándose en La Maraka el domingo 08 de marzo, en un concierto completamente irrepetible.
- Una de las cantantes más emblemáticas de nuestro país, Amanda Miguel estará llegando al Auditorio Nacional, donde el domingo 08 de marzo ofrecerá un concierto único el cuál estará lleno de éxitos y sorpresas de la talla de una artista como ella.